Слухи о переводе свердловских школьников на дистант прокомментировал Креков

Слухи о переводе свердловских школьников на дистант прокомментировал Креков
Слухи о переводе свердловских школьников на дистант прокомментировал Креков
Сегодня, 16:43Коронавирус COVID-19Фото: 1MI

На слухи о дистанте в Свердловской области ответил Креков

Слухи о возвращении школьников Свердловской области на дистанционное обучение прокомментировал вице-губернатор Павел Креков.

По его словам, перевод на данную форму обучения отдельных классов или даже школ, где происходят вспышки заболеваемости, является самым эффективным методом. Также Креков добавил, что на данный момент проводится выборочная проверка школьников на коронавирус, чтобы выявить бессимптомных больных.

Однако вопрос о переводе на дистант всех школ на данный момент не рассматривается. Вместо этого, отметил Креков, будут наращиваться объемы тестирования.

Напомним, вакцинация от коронавируса подростков уже стартовала в Екатеринбурге. Планируется доставить препараты для прививок и в другие города, в том числе Нижний Тагил и Каменск-Уральский.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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