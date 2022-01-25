Треть работников свердловского парламента перевели на дистант

Парламент Свердловской области перевел часть сотрудников аппарата на «дистанционку». Коснулось это новшество и помощников депутатов.
На рабочих местах оставили не всех, пояснила вице-спикер Заксоба Людмила Бабушкина. С учетом вспышки коронавируса в регионе, каждому народному избраннику оставлен только один помощник. Остальные временно будут работать из дома.
Войти в здание Заксоба тоже просто так не получится — на входе ужесточен фильтр, добавила парламентарий и пояснила, что таким образом выполняется распоряжение губернатора о переводе 30% работников на дистант из-за массовой заболеваемости в области.
Ближайшее заседание депутатского корпуса запланировано на 1 марта, передает Ура.Ру.