Треть работников свердловского парламента перевели на дистант

Треть работников свердловского парламента перевели на дистант
Треть работников свердловского парламента перевели на дистант
Сегодня, 14:51Коронавирус COVID-19Фото: Информационный портал Свердловской области

Работники свердловского парламента будут работать удаленно

Законодательное Собрание Свердловской области отправило на «удаленку» часть работников из аппарата управления. Сделано это по рекомендации губернатора Евгения Куйвашева.

Парламент Свердловской области перевел часть сотрудников аппарата на «дистанционку». Коснулось это новшество и помощников депутатов.

На рабочих местах оставили не всех, пояснила вице-спикер Заксоба Людмила Бабушкина. С учетом вспышки коронавируса в регионе, каждому народному избраннику оставлен только один помощник. Остальные временно будут работать из дома.

Войти в здание Заксоба тоже просто так не получится — на входе ужесточен фильтр, добавила парламентарий и пояснила, что таким образом выполняется распоряжение губернатора о переводе 30% работников на дистант из-за массовой заболеваемости в области.

Ближайшее заседание депутатского корпуса запланировано на 1 марта, передает Ура.Ру.

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