В Свердловской области коронавирусом за сутки заболели 1096 человек

В Свердловской области коронавирусом за сутки заболели 1096 человек
В Свердловской области коронавирусом за сутки заболели 1096 человек
Сегодня, 14:21Коронавирус COVID-19Фото: pixabay.com

На Урале COVID-19 подтвердился еще у 1096 человек

В Свердловской области второй день фиксируют высокий прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последние сутки поставлено 1096 новых диагнозов.

За последние сутки в регионе зарегистрировано сразу 1096 новых случаев заболевания. Это меньше, чем днем ранее, на 6 человек.

Общее количество подтвержденных диагнозов на Среднем Урале достигло 212 808. Данная цифра приводится в подсчете с начала пандемии в регионе.

За последние 24 часа умерли 20 жителей области. Таким образом, всего от COVID-19 и осложнений, им вызванных, погибли 9926 человек.

Выздоровевшими на 25 января числятся 187 419 человек, из них 879 — за последние сутки. Еще 275 человек госпитализированы, сообщает федеральный оперативный штаб.

Сюжеты:
Коронавирус
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