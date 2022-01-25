Вакцинация подростков от COVID-19 стартовала в Свердловской области

Перед уколом девушку осмотрел врач. Он измерил кровяное давление, температуру тела и сатурацию (показатель насыщения крови кислородом, прим. ред). А также задал вопрос о том, не болела ли она коронавирусом раньше.
Собеседница ответила утвердительно. По ее словам, заболевание тогда прошло в легкой форме, но она знает о том, что COVID у людей протекает по-разному, нередко вызывая пневмонию. Потому и согласилась привиться.
Следующей вакциной «Спутник М» привилась одноклассница девушки. И уже в самое ближайшее время медики намерены приступить к массовой вакцинации подростков в возрасте от 12 лет. То, есть не только студентов, но и школьников, не имеющих противопоказаний.
Также в планах областного минздрава проведение тестирования учителей на коронавирус, сообщает Е1.
Вакцинация детей проводится добровольно. Первая партия вакцины против COVID-19 Гам-КОВИД-Вак-М (Спутник-М), предназначенная для детей в возрасте от 12 до 17 лет, уже поступила в поликлиники. 2,4 тысячи доз распределяют между медицинскими организациями Екатеринбурга, Первоуральска, Ревды, Верхней Пышмы, Берёзовского, и другими населенными пунктами.
По заключениям специалистов новая вакцина более мягкая, осложнений ранее не выявлено, отмечают в минздраве. Но для вакцинации подростков важно соблюсти два условия. Одно из них — письменное заявление одного из родителей (или законного представителя), составленное в произвольной форме. Другое — информированное добровольное согласие на вакцинацию.
Препарат двухкомпонентный. Он вводится в дельтовидную мышцу руки дважды, с интервалом в три недели. После вакцинации в течение получаса проводится наблюдение за состоянием вакцинированного.