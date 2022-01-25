Вакцинация подростков от COVID-19 стартовала в Свердловской области

Вакцинация подростков от COVID-19 стартовала в Свердловской области
Вакцинация подростков от COVID-19 стартовала в Свердловской области
Сегодня, 15:29Коронавирус COVID-19Фото: pixabay.com

Свердловских подростков начали прививать вакциной от COVID

25 января в Екатеринбурге от коронавируса впервые привили подростка. Это 16-летняя девушка. Разрешение на процедуру дали ее родители.

Перед уколом девушку осмотрел врач. Он измерил кровяное давление, температуру тела и сатурацию (показатель насыщения крови кислородом, прим. ред). А также задал вопрос о том, не болела ли она коронавирусом раньше.

Собеседница ответила утвердительно. По ее словам, заболевание тогда прошло в легкой форме, но она знает о том, что COVID у людей протекает по-разному, нередко вызывая пневмонию. Потому и согласилась привиться.

Следующей вакциной «Спутник М» привилась одноклассница девушки. И уже в самое ближайшее время медики намерены приступить к массовой вакцинации подростков в возрасте от 12 лет. То, есть не только студентов, но и школьников, не имеющих противопоказаний.

Также в планах областного минздрава проведение тестирования учителей на коронавирус, сообщает Е1.

Вакцинация детей проводится добровольно. Первая партия вакцины против COVID-19 Гам-КОВИД-Вак-М (Спутник-М), предназначенная для детей в возрасте от 12 до 17 лет, уже поступила в поликлиники. 2,4 тысячи доз распределяют между медицинскими организациями Екатеринбурга, Первоуральска, Ревды, Верхней Пышмы, Берёзовского, и другими населенными пунктами.

По заключениям специалистов новая вакцина более мягкая, осложнений ранее не выявлено, отмечают в минздраве. Но для вакцинации подростков важно соблюсти два условия. Одно из них — письменное заявление одного из родителей (или законного представителя), составленное в произвольной форме. Другое — информированное добровольное согласие на вакцинацию.

Препарат двухкомпонентный. Он вводится в дельтовидную мышцу руки дважды, с интервалом в три недели. После вакцинации в течение получаса проводится наблюдение за состоянием вакцинированного.

Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургВакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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