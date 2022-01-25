Врачи объяснили резкий скачок заболеваемости COVID-19 в Свердловской области

По мнению специалистов, причиной стал омикрон-штамм, который в 6 раз заразнее предыдущих, и цифры продолжат расти, ведь инфекция только начала активно распространяться в регионе.
В Свердловскую область пришел тот самый омикрон, которого все ждали. Именно он дает такой подъем, но это еще не предел, объясняет врач-эпидемиолог.
Последние двое суток количество случаев заражения коронавирусом превышает тысячу человек в день, но, как считает врач Александр Соловьев, на пике заболеваемости больных будет в 10 раз больше, сообщает Е1.
Напомним, что на 24 января официально было зарегистрировано 36 случаев заболевания «омикроном».