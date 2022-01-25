Врачи объяснили резкий скачок заболеваемости COVID-19 в Свердловской области

Врачи объяснили резкий скачок заболеваемости COVID-19 в Свердловской области
Врачи объяснили резкий скачок заболеваемости COVID-19 в Свердловской области
Сегодня, 18:25Коронавирус COVID-19Фото: Pixabay
Врачи-эпидемиологи назвали причину резкого роста заболеваемости коронавирусом в Свердловской области.

По мнению специалистов, причиной стал омикрон-штамм, который в 6 раз заразнее предыдущих, и цифры продолжат расти, ведь инфекция только начала активно распространяться в регионе.

В Свердловскую область пришел тот самый омикрон, которого все ждали. Именно он дает такой подъем, но это еще не предел, объясняет врач-эпидемиолог.

Последние двое суток количество случаев заражения коронавирусом превышает тысячу человек в день, но, как считает врач Александр Соловьев, на пике заболеваемости больных будет в 10 раз больше, сообщает Е1.

Напомним, что на 24 января официально было зарегистрировано 36 случаев заболевания «омикроном».

Сюжеты:
Коронавирус
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