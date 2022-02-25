Более 4,5 тысячи случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области за сутки

Более 4,5 тысячи случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области за сутки
Более 4,5 тысячи случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области за сутки
Сегодня, 14:50Коронавирус COVID-19Фото: pixabay.com

На Среднем Урале за последние сутки COVID-19 выявлен у 4,5 тысяч человек

4,5 тысячи новых случая COVID-19 за минувшие сутки зарегистрировано в Свердловской области. Об этом сообщает федеральный штаб, опираясь на данные из больниц и поликлиник региона.

По данным на 25 февраля, через больницы и поликлиники Урала прошли уже более 336,5 тысячи человека. Это пациенты больниц с поликлиниками, в том числе выздоровевшие и умершие.

О стационарах. Сейчас на лечении 648 тяжело заболевших свердловчан. Из них 353 лежат реанимации, в том числе 273 не могут сами дышать. Причина этого — пневмония. Жизнь таких больных обеспечивают аппараты искусственной вентиляции легких.

Пациентов в состоянии средней тяжести — около 4,8 тысячи человек, сообщает оперативный штаб. Остальные — в удовлетворительном.

Закрыли больничный лист — чуть более 1 тысячи человек. Общее количество случаев выздоровления составляет 214,5 тысячи.

Летальных исходов по региону за этот же срок только 8. Общее количество с начала пандемии — более 10,2 тысячи человек.

Сюжеты:
Коронавирус
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