Более 4,5 тысячи случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области за сутки

По данным на 25 февраля, через больницы и поликлиники Урала прошли уже более 336,5 тысячи человека. Это пациенты больниц с поликлиниками, в том числе выздоровевшие и умершие.
О стационарах. Сейчас на лечении 648 тяжело заболевших свердловчан. Из них 353 лежат реанимации, в том числе 273 не могут сами дышать. Причина этого — пневмония. Жизнь таких больных обеспечивают аппараты искусственной вентиляции легких.
Пациентов в состоянии средней тяжести — около 4,8 тысячи человек, сообщает оперативный штаб. Остальные — в удовлетворительном.
Закрыли больничный лист — чуть более 1 тысячи человек. Общее количество случаев выздоровления составляет 214,5 тысячи.
Летальных исходов по региону за этот же срок только 8. Общее количество с начала пандемии — более 10,2 тысячи человек.