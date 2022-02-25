Священники в Свердловской области получили допуск в «красные зоны»

Священники в Свердловской области получили допуск в «красные зоны»
Священники в Свердловской области получили допуск в «красные зоны»
Сегодня, 09:31Коронавирус COVID-19Фото: 1MI

Минздрав Свердловской области согласовал допуск священников в красные зоны

Одобрен допуск священнослужителей в стационары для больных COVID-19. Соответствующий приказ об этом 24 февраля подписал глава Минздрава Свердловской области Андрей Карлов.

Священнослужители на Среднем Урале смогут посещать пациентов, в том числе и с COVID-19. Допуск к заболевшим будет обеспечен уже с 4 марта этого года, независимо от их вероисповедания. Это касается и находящихся в общих палатах, и в отделениях реанимации. Однако правила посещения в медицинских учреждениях при этом нарушаться не будут.

Визиты священников планируют на обычные часы посещений. Исключение сделано только для умирающих пациентов — чтобы люди могли получить отпущение грехов. Церковные службы будут проводиться в специально отведенных помещениях. Но чтобы это делать, каждый священнослужитель должен быть привит от COVID-19 или подтвердить что он переболел. Соответствующие справки строго обязательны.

Для посещения умирающих хватит и отрицательного экспресс-теста на ковид, который имеет силу в течение двух суток, указывается в приказе Минздрава. А если церковник идет в «красную зону», где велика вероятность заражения COVID-19, то ему предложат подписать еще и письменное согласие. Что он предупрежден и ничего не боится. Только после этого ему предоставят «противочумный» костюм, включая перчатки, респиратор, очки или щиток.

Сюжеты:
Коронавирус
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