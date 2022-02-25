Священники в Свердловской области получили допуск в «красные зоны»

Для посещения умирающих хватит и отрицательного экспресс-теста на ковид, который имеет силу в течение двух суток, указывается в приказе Минздрава. А если церковник идет в «красную зону», где велика вероятность заражения COVID-19, то ему предложат подписать еще и письменное согласие. Что он предупрежден и ничего не боится. Только после этого ему предоставят «противочумный» костюм, включая перчатки, респиратор, очки или щиток.