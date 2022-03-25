Часть коронавирусных ограничений в школах и садиках снята в Свердловской области

Часть коронавирусных ограничений в школах и садиках снята в Свердловской области
Часть коронавирусных ограничений в школах и садиках снята в Свердловской области
Сегодня, 16:40Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
Часть ограничений по COVID-19 снял Роспотребнадзор в образовательных учреждениях в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Свердловской области.

Так, с 26 марта отменяются требования по закреплению за каждым классом отдельного кабинета и социальной дистанции при проведении аттестации. Кроме того, в школы контактным по коронавирусу детям не нужно предоставлять справки о здоровье.

Теперь уроки и перемены в образовательных учреждениях могут начинаться в одно время, а также разрешены массовых мероприятия на открытом воздухе. В школы будут пускать посетителей при соблюдении масочного режима и наличии QR-кода.

Изменения коснулись также и лагерей, теперь они смогут принимать до 100% вместимости. Персонал будет проверяться на COVID-19 не еженедельно, а только перед началом смены.

Напомним, с 10 марта в Свердловской области отменены большинство ограничений по коронавирусу. Однако масочный режим до сих пор не отменен.

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