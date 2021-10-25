Миллион за смерть пациента с COVID-19 отсудили адвокаты у госпиталя в Астрахани

Лечащий врач назначил пациенту грудной сбор и не стал брать анализы. При повторном обращении в госпиталь мужчине стало хуже, однако и на этот раз ему в госпитализации отказали. 19 июня состояние астраханца оценили как тяжелое и госпитализировали в местную больницу. Определили мужчину в обычную палату инфекционного отделения, при этом анализы взяли только спустя 3 дня. В этот же день пациент скончался. Вскрытие зафиксировало у мужчины коронавирус.