Миллион за смерть пациента с COVID-19 отсудили адвокаты у госпиталя в Астрахани

Супруг жительницы Астраханской области почувствовал себя плохо в середине июня, однако местные медики отказались госпитализировать мужчину. В течение недели астраханец жаловался на боли в груди — он накануне контактировал с инфицированным коронавирусом. Но и этот факт медработники местного госпиталя оставили без внимания, сообщают «Новые известия».
Лечащий врач назначил пациенту грудной сбор и не стал брать анализы. При повторном обращении в госпиталь мужчине стало хуже, однако и на этот раз ему в госпитализации отказали. 19 июня состояние астраханца оценили как тяжелое и госпитализировали в местную больницу. Определили мужчину в обычную палату инфекционного отделения, при этом анализы взяли только спустя 3 дня. В этот же день пациент скончался. Вскрытие зафиксировало у мужчины коронавирус.
Вдова обратилась в СК, где возбудили уголовное дело. Судебно-медицинская экспертиза выявила дефекты оказания медпомощи, однако связь между этим фактом и гибелью пациента установлена не была. В итоге супруга умершего наняла адвокатов и подала в суд на госпиталь.
Служители Фемиды удовлетворили иск частично, присудив потерпевшей 1 миллион рублей компенсации.
Ранее самая большая сумма, выплаченная медиками в аналогичных ситуациях, составляла 50 тысяч рублей.