Миллион за смерть пациента с COVID-19 отсудили адвокаты у госпиталя в Астрахани

Миллион за смерть пациента с COVID-19 отсудили адвокаты у госпиталя в Астрахани
Миллион за смерть пациента с COVID-19 отсудили адвокаты у госпиталя в Астрахани
Сегодня, 16:40Коронавирус COVID-19Фото: 1Mediainvest.ru
Госпиталь выплатит миллион рублей жительнице Астраханской области за гибель от коронавируса ее супруга. Такую сумму выплаты суд назначил впервые.

Супруг жительницы Астраханской области почувствовал себя плохо в середине июня, однако местные медики отказались госпитализировать мужчину. В течение недели астраханец жаловался на боли в груди — он накануне контактировал с инфицированным коронавирусом. Но и этот факт медработники местного госпиталя оставили без внимания, сообщают «Новые известия».

Лечащий врач назначил пациенту грудной сбор и не стал брать анализы. При повторном обращении в госпиталь мужчине стало хуже, однако и на этот раз ему в госпитализации отказали. 19 июня состояние астраханца оценили как тяжелое и госпитализировали в местную больницу. Определили мужчину в обычную палату инфекционного отделения, при этом анализы взяли только спустя 3 дня. В этот же день пациент скончался. Вскрытие зафиксировало у мужчины коронавирус.

Вдова обратилась в СК, где возбудили уголовное дело. Судебно-медицинская экспертиза выявила дефекты оказания медпомощи, однако связь между этим фактом и гибелью пациента установлена не была. В итоге супруга умершего наняла адвокатов и подала в суд на госпиталь.

Служители Фемиды удовлетворили иск частично, присудив потерпевшей 1 миллион рублей компенсации.

Ранее самая большая сумма, выплаченная медиками в аналогичных ситуациях, составляла 50 тысяч рублей.

Сюжеты:
Коронавирус
Материалы по теме:
судкомпенсациямедикивыплатыкоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы