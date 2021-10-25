Новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19 установлен в Свердловской области

Новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19 установлен в Свердловской области
Новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19 установлен в Свердловской области
Сегодня, 14:43Коронавирус COVID-19Фото: 1Mediainvest.ru
На 25 октября в Свердловской области диагноз COVID-19 был поставлен еще 644 пациентам. Количество заболевших продолжает увеличиваться с каждым днем.

Свердловская область продолжает бить предыдущие антирекорды по заболеваемости коронавирусом.

По информации оперативного штаба региона, на 25 октября количество вновь заболевших COVID-19 стало равно 644. Это на 11 человек больше прироста за предыдущий день. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 153,2 тысячи жителей Свердловской области.

Общее количество инфицированных в России составляет 37,9 тысяч человек за последние сутки. Всего диагноз COVID-19 был поставлен 8 миллионам 279,5 тысячам россиян.

Количество летальных исходов от коронавируса продолжает идти на спад.

За последние сутки в Свердловской области с диагнозом COVID-19 скончалось 30 человек. Общее количество летальных исходов по региону с начала пандемии — 7,28 тысячи.

В России на 25 октября зафиксировано 1069 смертей больных коронавирусом. За все время умерло 231,7 тысяч россиян с COVID-19.

438 больных коронавирусом свердловчан выздоровели за последние сутки.

438 жителей Свердловской области полностью излечились от коронавируса на 25 октября. Общее количество выписанных с больничного пациентов с COVID-19 в регионе составляет 139,1 тысячи уральцев.

По России на сегодняшний день число выздоровевших составило 20,7 тысяч человек. Общим итогом за все время от коронавируса излечилось 7,19 миллионов россиян.

Напомним, TagilCity.ru рассказывало о четвертой волне коронавируса в России — факты о вакцинации, заболеваемости, смертности и общие прогнозы медиков по дальнейшему развитию ситуации с COVID-19.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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