Новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19 установлен в Свердловской области

По информации оперативного штаба региона, на 25 октября количество вновь заболевших COVID-19 стало равно 644. Это на 11 человек больше прироста за предыдущий день. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 153,2 тысячи жителей Свердловской области.