Новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19 установлен в Свердловской области

Свердловская область продолжает бить предыдущие антирекорды по заболеваемости коронавирусом.
По информации оперативного штаба региона, на 25 октября количество вновь заболевших COVID-19 стало равно 644. Это на 11 человек больше прироста за предыдущий день. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 153,2 тысячи жителей Свердловской области.
Общее количество инфицированных в России составляет 37,9 тысяч человек за последние сутки. Всего диагноз COVID-19 был поставлен 8 миллионам 279,5 тысячам россиян.
Количество летальных исходов от коронавируса продолжает идти на спад.
За последние сутки в Свердловской области с диагнозом COVID-19 скончалось 30 человек. Общее количество летальных исходов по региону с начала пандемии — 7,28 тысячи.
В России на 25 октября зафиксировано 1069 смертей больных коронавирусом. За все время умерло 231,7 тысяч россиян с COVID-19.
438 больных коронавирусом свердловчан выздоровели за последние сутки.
438 жителей Свердловской области полностью излечились от коронавируса на 25 октября. Общее количество выписанных с больничного пациентов с COVID-19 в регионе составляет 139,1 тысячи уральцев.
По России на сегодняшний день число выздоровевших составило 20,7 тысяч человек. Общим итогом за все время от коронавируса излечилось 7,19 миллионов россиян.
Напомним, TagilCity.ru рассказывало о четвертой волне коронавируса в России — факты о вакцинации, заболеваемости, смертности и общие прогнозы медиков по дальнейшему развитию ситуации с COVID-19.