89% жителей Свердловской области против проверки QR-кодов в общественном транспорте

89% жителей региона выступает против проверки QR-кодов в транспорте, сообщает сервис SuperJob.
Проведенное на платформе исследование показало, что в Свердловской области наименьший уровень поддержки этой инициативы среди всех регионов с городами-миллионниками. Больше всего поддержки проверка QR-кодов в транспорте получила в Краснодаре, Волгограде и Перми. Чаще всего подобные меры поддерживают вакцинированные граждане и люди с доходом выше 80 тысяч рублей.
В Свердловской области за QR-коды высказалось только 6%, почти столько же – не определились с ответом, оставшиеся 89% ответили отрицательно.