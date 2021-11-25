89% жителей Свердловской области против проверки QR-кодов в общественном транспорте

89% жителей Свердловской области против проверки QR-кодов в общественном транспорте
89% жителей Свердловской области против проверки QR-кодов в общественном транспорте
Сегодня, 12:16Коронавирус COVID-19Фото: pixabay.com
Подавляющее большинство опрошенных жителей Свердловской области против антикоронавирусных ограничений, которые предусматривают проверку QR-пропусков в общественном транспорте региона. Эту идею поддержали только 6% респондентов.

89% жителей региона выступает против проверки QR-кодов в транспорте, сообщает сервис SuperJob.

Проведенное на платформе исследование показало, что в Свердловской области наименьший уровень поддержки этой инициативы среди всех регионов с городами-миллионниками. Больше всего поддержки проверка QR-кодов в транспорте получила в Краснодаре, Волгограде и Перми. Чаще всего подобные меры поддерживают вакцинированные граждане и люди с доходом выше 80 тысяч рублей.

В Свердловской области за QR-коды высказалось только 6%, почти столько же – не определились с ответом, оставшиеся 89% ответили отрицательно.

Сюжеты:
Коронавирус
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