89% жителей Свердловской области против проверки QR-кодов в общественном транспорте

Проведенное на платформе исследование показало, что в Свердловской области наименьший уровень поддержки этой инициативы среди всех регионов с городами-миллионниками. Больше всего поддержки проверка QR-кодов в транспорте получила в Краснодаре, Волгограде и Перми. Чаще всего подобные меры поддерживают вакцинированные граждане и люди с доходом выше 80 тысяч рублей.