Глава Роспотребнадзора региона предложил следить за «контактными» через смартфоны

Глава Роспотребнадзора Свердловской области Дмитрий Козловских предложил использовать личные мобильные устройства, чтобы следить за людьми, контактировавшими с больными коронавирусом. Он считает, что другого способа следить за потенциальными распространителями вируса нет.

Предложение было озвучено на совещании депутатов Законодательного собрания региона с представителями Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения, пишет Е1. Сейчас информация обо всех выявленных контактах заболевших коронавирусом передана медицинским работникам для дальнейшего наблюдения. Но полноценно отслеживать соблюдение людьми режима самоизоляции без использования мобильных невозможно, считает Козловских. На данный момент специалисты Роспотребнадзора проверяют, не нарушают ли «контактёры» режим путем выборочного обзвона. Многих просто не удается найти по тем номерам, которые есть в распоряжении ведомства. За последний месяц к ответственности за нарушение режима было привлечено почти четыре десятка человек. По мнению главы Роспотребнадзора, только электронные средства позволяют осуществлять 100-процентный контроль за соблюдением самоизоляции.

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