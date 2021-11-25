Свердловская область вышла на плато по заражению коронавирусом

Замгубернатора Павел Креков описал ситуацию как плато с тенденцией к снижению. По его мнению в дальнейшем заболеваемость коронавирусной инфекцией в городе будет снижаться. При этом Креков обращает внимание, что снижаться региону придется с очень высоких показателей – заболевших в регионе все еще много.