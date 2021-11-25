Свердловская область вышла на плато по заражению коронавирусом

Свердловская область вышла на плато по заражению коронавирусом
Свердловская область вышла на плато по заражению коронавирусом
Сегодня, 11:50Коронавирус COVID-19Фото: pixabay.com
В Свердловской области стабилизировалось число заболевших коронавирусом. Заместитель губернатора Павел Креков рассказал, что ситуацию можно считать выходом на плато.

Среднесуточное число заболевших COVID-19 в Свердловской области составляет сейчас около 740 человек. Это число не только перестало расти, но и начинает постепенно снижаться. Власти региона считают, что регион вышел на плато, пишет Е1.

Замгубернатора Павел Креков описал ситуацию как плато с тенденцией к снижению. По его мнению в дальнейшем заболеваемость коронавирусной инфекцией в городе будет снижаться. При этом Креков обращает внимание, что снижаться региону придется с очень высоких показателей – заболевших в регионе все еще много.

Заместитель губернатора считает, что ослаблять коронавирусные ограничения пока рано, сначала нужно добиться устойчивого снижения заболеваемости. Но и локдауна в Свердловской области не предвидится.

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Коронавирус
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