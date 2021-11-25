Вице-мэр Екатеринбурга рассказала о вакцинации детей и подростков

После регистрации первой детской вакцины от коронавируса горожан интересует, когда начнется вакцинация несовершеннолетних. Власти Екатеринбурга поделились информацией, когда в прививочные пункты начнут приглашать не только взрослых екатеринбуржцев, но и подростков.

Вакцинацию детей и подростков в Екатеринбурге планируют запустить уже в начале 2022 года. Планами властей города поделилась вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева в эфире 4-го канала. По ее словам, сейчас исследования первой российской вакцины для детей идут очень активно. Сибирцева выразила надежду, что начать вакцинацию подростков в городе удастся уже после нового года. Пока городские власти ждут рекомендаций со стороны Министерства здравоохранения, рассказала вице-мэр. Решение о вакцинации несовершеннолетних сначала должно быть вынесено на федеральном уровне. Первая отечественная вакцина от коронавирусной инфекции для несовершеннолетних зарегистрирована под названием «Спутник М». Она предназначена для подростков от 12 лет, но разработчики сообщили, то уже готовы к исследованиям вакцины и для детей младшего возраста.

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