Вице-мэр Екатеринбурга рассказала о вакцинации детей и подростков

Вице-мэр Екатеринбурга рассказала о вакцинации детей и подростков
Вице-мэр Екатеринбурга рассказала о вакцинации детей и подростков
Сегодня, 08:48Коронавирус COVID-19Фото: pixabay.com
После регистрации первой детской вакцины от коронавируса горожан интересует, когда начнется вакцинация несовершеннолетних. Власти Екатеринбурга поделились информацией, когда в прививочные пункты начнут приглашать не только взрослых екатеринбуржцев, но и подростков.

Вакцинацию детей и подростков в Екатеринбурге планируют запустить уже в начале 2022 года. Планами властей города поделилась вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева в эфире 4-го канала.

По ее словам, сейчас исследования первой российской вакцины для детей идут очень активно. Сибирцева выразила надежду, что начать вакцинацию подростков в городе удастся уже после нового года. Пока городские власти ждут рекомендаций со стороны Министерства здравоохранения, рассказала вице-мэр. Решение о вакцинации несовершеннолетних сначала должно быть вынесено на федеральном уровне.

Первая отечественная вакцина от коронавирусной инфекции для несовершеннолетних зарегистрирована под названием «Спутник М». Она предназначена для подростков от 12 лет, но разработчики сообщили, то уже готовы к исследованиям вакцины и для детей младшего возраста.

Сюжеты:
КоронавирусЕкатеринбург
Материалы по теме:
подросткивакцинациякоронавирусCOVID-19
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы