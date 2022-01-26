407 классов переведены на дистант в Екатеринбурге

407 классов переведены на дистант в Екатеринбурге
407 классов переведены на дистант в Екатеринбурге
Сегодня, 20:33Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
407 классов отправлены на дистанционное обучение в Екатеринбурге по данным на 26 января.

Об этом сообщила заместитель главы городского департамента образования Алена Бабченко. Основной причиной такого решения стало активное распространение в областной столице, в том числе среди учащихся школ, омикрон-штамма коронавируса, рассказала чиновник в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее слухи о возвращении школьников области на дистанционное обучение прокомментировал заместитель губернатора Павел Креков. Он отметил, что несмотря на эффективность данного метода, вопрос о переводе на дистант всех школ на данный момент не рассматривается. Вместо этого будут наращиваться объемы тестирования.

Напомним, что 26 января в Свердловской области был установлен новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19 за сутки — инфекцией заразились 1 364 человека.

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Екатеринбург
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