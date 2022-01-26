407 классов переведены на дистант в Екатеринбурге

Ранее слухи о возвращении школьников области на дистанционное обучение прокомментировал заместитель губернатора Павел Креков. Он отметил, что несмотря на эффективность данного метода, вопрос о переводе на дистант всех школ на данный момент не рассматривается. Вместо этого будут наращиваться объемы тестирования.