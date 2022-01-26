Екатеринбурженке выдали положительный и отрицательный результат теста на COVID-19

Екатеринбурженке выдали положительный и отрицательный результат теста на COVID-19
Екатеринбурженке выдали положительный и отрицательный результат теста на COVID-19
Сегодня, 18:24Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
Юрист из Екатеринбурга Екатерина одновременно получила положительный и отрицательный результаты ПЦР-тестов.

Оба противоречащих друг другу результата были загружены в систему «Госуслуг».

Девушка, уже год работающая в Москве, почувствовала себя плохо 19 января. У нее была невысокая температура, болело горло и голова — за время пандемии Екатерина ни разу не болела ковидом. После пары дней удаленной работы температура прошла, но голова по-прежнему болела, поэтому по дороге на работу она решила сделать экспресс-тест в мобильном пункте. Тот оказался положительным, и у нее сразу взяли ПЦР-тест, обещав прислать результаты в СМС.

С результатом экспресс-теста Екатерина пришла в районную поликлинику, где врачи сделали ей еще один экспресс-тест, отметив их ненадежность. Тест оказался отрицательным, но девушка еще раз сдала ПЦР-тест.

Ввиду наличия у Екатерины признаков ОРВИ, ей выдали лекарства, и она отправилась домой. А на следующий день получила на телефон два сообщения — отрицательный и положительный результаты ПЦР-тестов.

Сейчас юрист находится на самоизоляции и планирует через неделю сдать еще один ПЦР-тест, чтобы вернуться на работу, сообщает «КП-Екатеринбург».

Сюжеты:
Коронавирус
Материалы по теме:
коронавирусПЦР-тест
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы