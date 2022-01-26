Екатеринбурженке выдали положительный и отрицательный результат теста на COVID-19

Девушка, уже год работающая в Москве, почувствовала себя плохо 19 января. У нее была невысокая температура, болело горло и голова — за время пандемии Екатерина ни разу не болела ковидом. После пары дней удаленной работы температура прошла, но голова по-прежнему болела, поэтому по дороге на работу она решила сделать экспресс-тест в мобильном пункте. Тот оказался положительным, и у нее сразу взяли ПЦР-тест, обещав прислать результаты в СМС.