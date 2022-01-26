Графики работы школ и детсадов нужно утвердить регионам России для борьбы с COVID-19

Графики работы школ и детсадов нужно утвердить регионам России для борьбы с COVID-19
Графики работы школ и детсадов нужно утвердить регионам России для борьбы с COVID-19
Сегодня, 21:27Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
Утвердить графики работы школ и детсадов призвала вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания с членами правительства, которое проводил президент Владимир Путин. Это касается всех регионов.

Работодателям же нужно отправить на дистант максимально допустимое число сотрудников. Все это делается для снижения заболеваемости коронавирусом.

Также Голикова придерживается мнения, что систему здравоохранения ждет еще большая нагрузка. Из-за этого она просит регионы ввести ковид-ограничения в том случае, если они еще не действуют.

В правительстве была создана оперативная рабочая группа, которую курирует Голикова. Туда включены представители всех федеральных органов исполнительной власти и представители регионов.

Напомним, ориентировочно, заражение «омикроном» в Свердловской области достигнет пика в двадцатых числах февраля.

Сюжеты:
Коронавирус
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