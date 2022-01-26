Графики работы школ и детсадов нужно утвердить регионам России для борьбы с COVID-19

Работодателям же нужно отправить на дистант максимально допустимое число сотрудников. Все это делается для снижения заболеваемости коронавирусом.
Также Голикова придерживается мнения, что систему здравоохранения ждет еще большая нагрузка. Из-за этого она просит регионы ввести ковид-ограничения в том случае, если они еще не действуют.
В правительстве была создана оперативная рабочая группа, которую курирует Голикова. Туда включены представители всех федеральных органов исполнительной власти и представители регионов.
Напомним, ориентировочно, заражение «омикроном» в Свердловской области достигнет пика в двадцатых числах февраля.