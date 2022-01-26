Пик заболеваемости «омикроном» в Свердловской области придется на конец февраля

Пик заболеваемости «омикроном» в Свердловской области придется на конец февраля
Пик заболеваемости «омикроном» в Свердловской области придется на конец февраля
Сегодня, 16:26Коронавирус COVID-19Фото: PRessa40.ru
Заражение «омикроном» в Свердловской области достигнет пика, ориентировочно, в двадцатых числах февраля. Об этом сообщил эксперт лабораторной диагностики, председатель комитета Федерации лабораторной медицины Александр Соловьев.

В Свердловской области растет количество случаев заболевания коронавирусом. Среди пациентов встречаются и люди со штаммом COVID «омикрон», считающимся самым заразным. На данный момент в регионе известно о 36 таких случаях. Но это только самое начало, считает уральский эксперт лабораторной диагностики, председатель комитета Федерации лабораторной медицины Александр Соловьев.

По словам врача, Средний Урал в плане растущей заболеваемости COVID-19 отстает примерное на две недели от столицы России Москвы. Поэтому пика нужно ждать не в январе, а в феврале. Ориентировочно, где-то в 20-х числах.

Соловьев также обратил внимание на опыт зарубежных стран. Там «омикрон» «разгонялся» шесть недель прежде чем нагрузка на системы здравоохранения сильно возросла. Теперь эпидемия охватывает большое количество населения. На Среднем Урале по прогнозу эксперта этим штаммом могут заболеть порядка 30 процентов жителей.

«Омикрон» достаточно силен, считает Александр Соловьев. Лабораторные исследования показали, что этот штамм может уклоняться от нейтрализации антителами, а значит даже двойная прививка от COVID-19 не гарантирует человеку 100-процентной защиты.

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Свердловская областьЕкатеринбургкоронавирусомикрон
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