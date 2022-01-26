Пик заболеваемости «омикроном» в Свердловской области придется на конец февраля

Соловьев также обратил внимание на опыт зарубежных стран. Там «омикрон» «разгонялся» шесть недель прежде чем нагрузка на системы здравоохранения сильно возросла. Теперь эпидемия охватывает большое количество населения. На Среднем Урале по прогнозу эксперта этим штаммом могут заболеть порядка 30 процентов жителей.