Восемь тысяч заявлений на вакцинацию подростков от COVID-19 подано в Екатеринбурге

Восемь тысяч заявлений на вакцинацию подростков от COVID-19 подано в Екатеринбурге
Восемь тысяч заявлений на вакцинацию подростков от COVID-19 подано в Екатеринбурге
Сегодня, 16:30Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
Уже восемь тысяч заявлений на прививку подростков от коронавируса было подано в Екатеринбурге.

26 января привились ученики лицея №88 в областном центре. Вакцинировались 17 детей, всего же в учебном заведении будет прививаться больше 75 человек.

Я решил обезопасить свою жизнь, а также обезопасить своих родственников, потому что вирус очень легко заражает вокруг людей,сказал ученик лицея Дмитрий Гибелинда.

В первую очередь вакцинация в столице региона проводится в школьных медицинских кабинетах, сообщили в областном оперштабе.

Напомним, что первая партия вакцины для детей от 12 лет «Спутник М» из 2400 доз поступила в регион 24 января. Вакцинация подростков проходит в добровольном порядке и только с письменного заявления родителей.

Сюжеты:
КоронавирусВакцинация от коронавируса в Свердловской области
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