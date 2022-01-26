Восемь тысяч заявлений на вакцинацию подростков от COVID-19 подано в Екатеринбурге

Уже восемь тысяч заявлений на прививку подростков от коронавируса было подано в Екатеринбурге.

26 января привились ученики лицея №88 в областном центре. Вакцинировались 17 детей, всего же в учебном заведении будет прививаться больше 75 человек. Я решил обезопасить свою жизнь, а также обезопасить своих родственников, потому что вирус очень легко заражает вокруг людей,сказал ученик лицея Дмитрий Гибелинда. В первую очередь вакцинация в столице региона проводится в школьных медицинских кабинетах, сообщили в областном оперштабе. Напомним, что первая партия вакцины для детей от 12 лет «Спутник М» из 2400 доз поступила в регион 24 января. Вакцинация подростков проходит в добровольном порядке и только с письменного заявления родителей. Новый антирекорд по заболеваемости COVID-19 установлен в Свердловской области

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