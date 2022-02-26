Более 4,5 тысячи случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

Заболеваемость коронавирусом по России пока также остается на стабильном уровне, за последние 24 часа было выявлено 122,9 тысячи заболевших. За все время COVID-19 зафиксирован у более чем 16,1 миллиона человек. Также за сутки выписано 181,3 тысячи россиян, а 793 пациента скончались.