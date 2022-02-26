Более 4,5 тысячи случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

Таким образом, общее число заболевших выросло до 341 тысячи пациентов. За время пандемии из медицинских учреждений выписано 215,5 тысячи пациентов, из них 1 069 отправились домой с 25 по 26 февраля. Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировано 10 летальных случаев, всего от инфекции скончалось 10 245 свердловчан.
Заболеваемость коронавирусом по России пока также остается на стабильном уровне, за последние 24 часа было выявлено 122,9 тысячи заболевших. За все время COVID-19 зафиксирован у более чем 16,1 миллиона человек. Также за сутки выписано 181,3 тысячи россиян, а 793 пациента скончались.