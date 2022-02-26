Губернатор Куйвашев вновь установил ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19

Губернатор Куйвашев вновь установил ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19
Губернатор Куйвашев вновь установил ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19
Сегодня, 17:57Коронавирус COVID-19Фото: 1МI
Эпидрежим в связи с ростом заболеваемости коронавирусом среди жителей Свердловской области вновь ужесточили. С 27 февраля по 7 марта в регионе вводится запрет на проведение публичных мероприятий.

Соответствующие изменения были внесены в указ № 100 губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Совет об ужесточении эпидрежима властям региона дали эпидемиологи и санитарные врачи. С 27 февраля по 7 марта в регионе введен запрет на публичные мероприятия.

По итогам консультаций с эпидемиологами, санитарными врачами, которые прогнозируют, что рост этот еще будет продолжаться, было принято решение о некотором ужесточении эпидрежима в части ограничения на проведения массовых мероприятий — чтобы, тем самым, снизить социальные контакты, заявил замруководителя регионального оперштаба Павел Креков.

При этом чиновник подчеркнул, что наблюдается рост тяжело больных свердловчан — в реанимации на протяжении последних 10 дней попадает все больше тяжелых пациентов. Павел Креков заявил, что резервных коек в палатах интенсивной терапии в регионе хватает, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Это может объясняться тем, что омикрон, который вел к росту больных на амбулаторном звене, полностью не вытеснил дельту. И если мы будем пренебрегать профилактикой, то этот штамм может и вернуться, а это напрямую сказывается на числе пациентов с тяжелым течением. Людям могло показаться, что коронавирус уходит, но это не так. Нельзя так думать и расслабляться нельзя, добавил замминистра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков.

Сюжеты:
Коронавирус
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