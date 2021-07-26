Названы ограничительные меры против COVID-19 в свердловских школах с 1 сентября

Названы ограничительные меры против COVID-19 в свердловских школах с 1 сентября
Названы ограничительные меры против COVID-19 в свердловских школах с 1 сентября
Сегодня, 12:46Коронавирус COVID-19Фото: 1МI
В связи с новым ростом заболеваемости COVID-19 в Свердловской области будут действовать ограничения для образовательных учреждений с 1 сентября 2021 года.

Руководители школ будут действовать согласно постановлению главного государственного санитарного врача от 30 июня 2020 года, уточнили в Роспотребнадзоре.

С 1 сентября 2021 года в школьных учреждениях нельзя будет проводить массовые мероприятия, посещать школу переболевшим или контактировавшим с больным коронавирусом, если нет врачебного заключения о том, что противопоказаний для посещения нет, пишет Е1.

Также для сотрудников школы есть ряд обязательных соблюдений мер профилактики, безопасности и индивидуальных средств защиты. Так, при обнаружении любых симптомов инфекционных заболеваний следует незамедлительно изолировать больного до приезда скорой помощи, измерять температуру всем входящим с улицы, обеспечить все классы отдельным учебным кабинетом, кроме занятий, на которых требуется специальное оборудование: физкультура, рисование, технология, физика, химия и прочие.

Кроме того, в школах необходимо делать уборку с дезсредствами и очищать вентиляционные решетки, установить антисептические средства для обработки рук при входе в школу, столовую и туалеты. Помимо этого, следует проводить дезинфекцию воздуха и неоднократно проветривать помещения, мыть посуду при максимальной температуре воды, а также обеспечить сотрудников столовой масками и перчатками.

Напомним, студенты УрГЭУ без прививки от коронавируса или без ПЦР-тестов с 1 сентября 2021 года не будут допущены к занятиям. А непривитым студентам УрФУ не разрешается заселяться в студенческие общежития.

Сюжеты:
Коронавирус
Материалы по теме:
Свердловская областьшколыпрофилактикамеры безопасностикоронавирусCOVID-19
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы