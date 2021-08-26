Япония прекратила вакцинацию от коронавируса препаратом Moderna

Сегодня стало известно о том, что в восьми прививочных пунктах на территориях пяти префектур Японии обнаружены дозы Moderna с неизвестными примесями, сообщает Telegram-канал «Мейстер».
Японские медики в итоге решили приостановить применение в общей сложности 1,63 млн доз вакцин от «Ковида». Официальные представители компании Moderna обещают правительству незамедлительно приступить к расследованию инцидента.
На данный момент еще неясно, являются ли обнаруженные в препарате примеси критическими для его дальнейшего использования. Между тем, японские власти уже заявили, что в технологических процессах в рамках изготовления лекарственного средства однозначно имели место нарушения.
Речь идет не о первой проблеме с вакцинами американского производства. В середине весны текущего года на заводе Johnson & Johnson в Балтиморе обнаружили не менее 15 млн бракованных доз препарата от коронавируса.