Япония прекратила вакцинацию от коронавируса препаратом Moderna

Япония прекратила вакцинацию от коронавируса препаратом Moderna
Япония прекратила вакцинацию от коронавируса препаратом Moderna
Сегодня, 18:20Коронавирус COVID-19Фото: pxhere.com
В японском правительстве принято решение о приостановке массовой вакцинации от COVID-19 препаратом Moderna.

Сегодня стало известно о том, что в восьми прививочных пунктах на территориях пяти префектур Японии обнаружены дозы Moderna с неизвестными примесями, сообщает Telegram-канал «Мейстер».

Японские медики в итоге решили приостановить применение в общей сложности 1,63 млн доз вакцин от «Ковида». Официальные представители компании Moderna обещают правительству незамедлительно приступить к расследованию инцидента.

На данный момент еще неясно, являются ли обнаруженные в препарате примеси критическими для его дальнейшего использования. Между тем, японские власти уже заявили, что в технологических процессах в рамках изготовления лекарственного средства однозначно имели место нарушения.

Речь идет не о первой проблеме с вакцинами американского производства. В середине весны текущего года на заводе Johnson & Johnson в Балтиморе обнаружили не менее 15 млн бракованных доз препарата от коронавируса.

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