724 случая COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

724 случая COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области
724 случая COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области
Сегодня, 14:20Коронавирус COVID-19Фото: pixabay.com
Еще 724 случая заболевания коронавирусом зафиксировано за минувшие сутки в Свердловской области, сообщает региональный оперштаб.

Число заболевших COVID-19 свердловчан превысило 176 тысяч человек

С 25 по 26 ноября диагноз подтвердился у 155 екатеринбуржцев, а также среди жителей Нижнего Тагила, Алапаевска, Березовского, Горноуральского городского округа и других муниципалитетов региона.

Таким образом, за время пандемии COVID-19 выявлен у 176,4 тысячи человек. 808 больных находятся в тяжелом состоянии, 406 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По России за сутки инфекция зафиксирована у 34,6 тысячи пациентов, общее число выявленных случаев достигло 9,5 миллиона человек.

476 свердловчан выписаны по выздоровлению за сутки

За время пандемии от новой коронавирусной инфекции вылечились 154,9 тысячи жителей региона.

По стране за последние 24 часа из больниц выписано 36,1 тысячи пациентов, общее число выздоровевших — 8,2 миллиона россиян.

Еще 32 летальных случая от COVID-19 зафиксировано на Среднем Урале

Таким образом инфекция унесла жизни 8 294 свердловчан.

В России за все время от коронавируса скончалось 270,2 тысячи пациентов, из них 1 235 умерли с 25 по 26 ноября.

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