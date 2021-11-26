Нарушителями режима QR-кодов являются 20% заведений общепита в Свердловской области

Проведенный рейд по заведениям общепита на предмет соблюдения режима QR-кодов в Свердловской области показал, что в примерно 20% нарушаются правила.

Проверка соблюдений коронавирусных мер продолжается в регионе. Очередной рейд, который прошел 25 ноября, показал, что не все соблюдают правила. Проверяющие выявили 20% нарушителей. При этом работа в салонах красоты, химчистках, ателье, ремонтные мастерские мастерских выстроена более дисциплинированно. Там нарушения выявлены у 7% учреждений, сообщили в департаменте информполитики региона. Работа контрольных групп проводится в ежедневном режиме. Проверки проходят в общественном транспорте, магазинах, на спортивных объектах и торговых центрах. В общей сложности с 30 октября, с момента начала работы системы, проверено 52,5 тысячи объектов. Составлено 3,8 тысячи протоколов. «Где логика» и «Полный аут»: где и как проверяют QR-коды в Нижнем Тагиле

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