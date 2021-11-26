Обязательная вакцинация для свердловчан старше 60 лет введена в регионе

Обязательная вакцинация для свердловчан старше 60 лет введена в регионе
Обязательная вакцинация для свердловчан старше 60 лет введена в регионе
Сегодня, 17:20Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
Жители Свердловской области старше 60 лет должны быть полностью привиты от COVID-19 до 27 января 2022 года, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Первую прививку двухкомпонентной вакцины, либо однокомпонентную, необходимо поставить до 27 декабря 2021 года.

В ведомстве напомнили, что работники сферы энергетики, ЖКХ, а также области культуры и искусства должны быть полностью привиты до 1 января 2022 года, первый компонент вакцины нужно поставить до 1 декабря 2021 года.

Работники сферы образования и чиновники должны окончить курс вакцинации до 1 декабря 2021 года, а медики, сотрудники МФЦ и соцзащиты, музеев и библиотек — до 15 декабря 2021 года.

Если эти условия не будут выполнены, работодатели могут отстранить сотрудников от работы или перевести на дистант.

Постановление не распространяется на свердловчан с медоводами от вакцинации или перенесших коронавирус в течение полугода (при наличии справки).

Напомним, в России зарегистрирована вакцина «Спутник М», которая будет применяться для вакцинации детей от 12 до 17 лет от COVID-19.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области
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