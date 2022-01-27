Новый формат учебы из-за COVID-19 ждет школьников Свердловской области

Новый формат учебы из-за COVID-19 ждет школьников Свердловской области
Новый формат учебы из-за COVID-19 ждет школьников Свердловской области
Сегодня, 19:30Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
Планируется, что ступенчатое расписание уроков в скором времени появится в школах на Среднем Урале. Данное решение принято из-за возросшей заболеваемости коронавирусом.

По словам министра образования и молодежной политики региона Юрия Биктуганова, ступенчатый режим будет определяться в зависимости от числа учеников. По большей части, в школах будет сформировано расписание, когда классы в разное время приходят на уроки, цитирует Биктуганова «Ъ-Урал».

Министра подчеркнул, что общие перемены также исчезнут, а столовую учащиеся будут посещать по очереди.

Напомним, по данным на 26 января в Екатеринбурге 407 классов отправлены на дистанционное обучение. По словам губернатора Павла Крекова, вопрос о переводе на дистант всех школ на данный момент не рассматривается.

Сюжеты:
Коронавирус
Материалы по теме:
Свердловская областьшколыкоронавируспандемия
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы