Почти две тысячи случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

Это новый антирекорд за все время пандемии. Предыдущий был установлен 26 января – 1 364 случая. Больше всего заболевших, 986 человек, - в Екатеринбурге.
Состояния 315 госпитализированных больных оценивается как тяжелое, из них 122 находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Выписаны и отправились домой 865 пациентов, 11 свердловчан скончались от COVID-19, сообщили в областном оперштабе.
В России за минувшие сутки зарегистрировано более 88,8 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли 665 человек.