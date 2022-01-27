Почти две тысячи случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

Почти две тысячи случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области
Почти две тысячи случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области
Сегодня, 14:18Коронавирус COVID-19Фото: Pixabay
1896 человек заразились коронавирусом за прошедший день в Свердловской области.

Это новый антирекорд за все время пандемии. Предыдущий был установлен 26 января – 1 364 случая. Больше всего заболевших, 986 человек, - в Екатеринбурге.

Состояния 315 госпитализированных больных оценивается как тяжелое, из них 122 находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Выписаны и отправились домой 865 пациентов, 11 свердловчан скончались от COVID-19, сообщили в областном оперштабе.

В России за минувшие сутки зарегистрировано более 88,8 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли 665 человек.

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Коронавирус
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