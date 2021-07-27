О побочных эффектах после прививки от COVID-19 рассказал екатеринбургский эпидемиолог

Заместитель главного врача Центра медицинской профилактики Александр Харитонов поведал об осложнениях после вакцинации от COVID-19 и стоит ли прививаться, если есть какое-либо недомогание.

Когда человек идёт делать прививку, он должен при этом осознавать своё самочувствие. Если у него какие-то неполадки со здоровьем, ему в это время прививаться не следует. Когда врач осматривает пациента перед тем, как поставить вакцину, человеку необходимо рассказать о проблемах со здоровьем, если они у него есть, сообщает Харитонов. Однако на изменения сердечно-сосудистой системы и неврологические изменения вакцина влияние не оказывает. Сейчас в Свердловской области вакцинировано более 800 тысяч граждан, серьёзных осложнений ни у кого не наблюдается, пишет Е1. Кроме того, эпидемиолог отметил, что у врачей есть инструкции к вакцинам, в которых прописаны все противопоказания, а также указано, при каких болезнях стоит делать прививку осторожно. Напомним, недавно в Екатеринбурге скончался 40-летний заместитель руководителя областной службы судебных приставов, а в Каменске-Уральском умер 43-летний фотограф. Оба мужчины за несколько дней до смерти вакцинировались от коронавируса, но на здоровье жалоб у них не было. По предварительному мнению медицинских работников, причиной смерти стали проблемы с сердечно-сосудистой системой. Как и где записаться на вакцинацию от коронавируса в Свердловской области

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