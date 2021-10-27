674 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Свердловской области

674 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Свердловской области
674 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Свердловской области
Сегодня, 14:50Коронавирус COVID-19Фото: 1Mediainvest.ru
Заболеваемость COVID-19 в Свердловской области продолжает расти. Четвертая волна коронавируса дальше набирает обороты.

Еще 674 уральца получили на руки положительные результаты анализов на коронавирус.

За все время пандемии общее число заболевших в Свердловской области составляет 154,5 тысячи человек. В целом по России суточный прирост инфицированных составил 36,5 тысячи человек. При этом суммарное количество заболевших россиян составляет на 27 октября 8 миллионов 352,5 тысячи человек.

В больницах находятся 922 жителя Свердловской области с тяжелым течением заболевания, из них на поддерживающей терапии 607 человек, из них 482 подключены к аппаратам ИВЛ.

32 свердловчанина с подтвержденным коронавирусом скончались за последние сутки.

Общее количество летальных исходов в Свердловской области с начала пандемии составляет 7 350 случаев. COVID-19 за сутки унес жизни 1123 россиян, при этом от коронавируса в России за все время умерли 233,8 тысяч жителей страны.

Еще 471 человек в Свердловской области излечились от коронавируса.

За последние сутки отрицательные результаты на COVID-19 после болезни получил 471 свердловчанин. В России излечились от коронавируса на 27 октября 7 миллионов 242,7 человек. Полностью вакцинировалось 49 миллионов 161 тысяча россиян, первый компонент вакцины получили 53,5 миллиона жителей России.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
Материалы по теме:
смертностьвакцинавакцинациявакцинопрофилактикакороновирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы