Эпидемиолог: новый южноафриканским штамм COVID-19 распространяется в 6 раз быстрее

Эпидемиолог: новый южноафриканским штамм COVID-19 распространяется в 6 раз быстрее
Эпидемиолог: новый южноафриканским штамм COVID-19 распространяется в 6 раз быстрее
Сегодня, 11:11Коронавирус COVID-19Фото: pixabay.com
Об опасности южноафриканского штамма коронавируса рассказал эпидемиолог из Екатеринбурга Александр Соловьев. Он отметил, что этот штамм заразнее в шесть раз, чем дельта-вариант.

Дельта-штамм COVID-19 распространяется в шесть раз быстрее, чем «уханьский» вариант, а новый южноафриканский — заразнее в шесть раз, чем дельта-вирус. В Свердловской области он пока не зафиксирован, однако в ЮАР динамика заболевания лишь нарастает.

Эпидемиологи изучают южноафриканский штамм, у него много различных мутаций. Известно, что новый штамм лучше уклоняется от антител, чем другие варианты, поэтому инфицироваться могут и вакцинированные люди. При этом болезнь может протекать тяжелее и быстрее прогрессировать.

Однако вакцинироваться, по словам Соловьева, все равно надо, так как в России доминирует дельта-вариант COVID-19, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, редакция TagilCity.ru выяснила, готов ли Нижний Тагил к четвертой волне коронавируса. Свои мнения высказали вирусологи, медики и жители города.

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Екатеринбург
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