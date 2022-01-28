Почти 2,5 тысячи случаев COVID-19 впервые выявлено за сутки в Свердловской области

Предыдущий антирекорд по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией был зафиксирован в Свердловской области 27 января, тогда выявили 1 896 случаев заболевания.
Общее число зарегистрированных случаев с начала пандемии достигло 218,4 тысячи человек. За сутки с 27 по 28 января из больниц было выписано 916 жителей региона, всего от инфекции излечилось более 190 тысяч свердловчан.
Несмотря на большую заболеваемость, смертность от инфекции снижается. Так, на 25 января было зарегистрировано 25 летальных случаев, а на 28 января — 12. За все время от COVID-19 скончалось 9 957 человек.
В России также зафиксировано за сутки рекордное число выявленных случаев коронавируса — более 98 тысяч, выздоровело 29,5 тысячи человек, скончалось от инфекции 673 россиянина.