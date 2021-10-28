Продавцов фейковых QR-кодов будут отлавливать по сообщениям свердловчан

Жителей Свердловской области просят сообщать о продавцах поддельных QR-кодов в полицию. Из-за введенного режима пропуска на территорию определенных объектов спрос на вакцинацию вырос в 5 раз.

В ГУ МВД по Свердловской области обратились к жителям региона с просьбой сообщать о продавцах фейковых QR-кодов. Как сообщил TagilCity.ru начальник пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых, соответствующие цифровые документы получают все вакцинированные свердловчане, однако, параллельно со спросом на коды растет и предложение. Информацию о продавцах фейковых QR-кодов можно передать по круглосуточному телефону доверия полицейского главка — 8- 343-358-71-61. Напомним, в связи с введением «чистых от коронавируса зон» спрос на вакцинацию вырос в несколько раз. Например, в мобильный пункт вакцинации на театральной площади накануне образовалась очередь. Пункт вакцинации от COVID-19 на Театральной площади в Нижнем Тагиле прекратит работу

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