Продавцов фейковых QR-кодов будут отлавливать по сообщениям свердловчан

Продавцов фейковых QR-кодов будут отлавливать по сообщениям свердловчан
Продавцов фейковых QR-кодов будут отлавливать по сообщениям свердловчан
Сегодня, 20:43Коронавирус COVID-19Фото: 1Mediainvest.ru
Жителей Свердловской области просят сообщать о продавцах поддельных QR-кодов в полицию. Из-за введенного режима пропуска на территорию определенных объектов спрос на вакцинацию вырос в 5 раз.

В ГУ МВД по Свердловской области обратились к жителям региона с просьбой сообщать о продавцах фейковых QR-кодов. Как сообщил TagilCity.ru начальник пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых, соответствующие цифровые документы получают все вакцинированные свердловчане, однако, параллельно со спросом на коды растет и предложение.

Информацию о продавцах фейковых QR-кодов можно передать по круглосуточному телефону доверия полицейского главка — 8- 343-358-71-61.

Напомним, в связи с введением «чистых от коронавируса зон» спрос на вакцинацию вырос в несколько раз. Например, в мобильный пункт вакцинации на театральной площади накануне образовалась очередь.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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