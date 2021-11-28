Из-за хамства главврач выгнал антипрививочников из «красной зоны» ковидного госпиталя

Из-за хамства главврач выгнал антипрививочников из «красной зоны» ковидного госпиталя
Из-за хамства главврач выгнал антипрививочников из «красной зоны» ковидного госпиталя
Сегодня, 12:31Коронавирус COVID-19Фото: 1Mediainvest.ru
Главный врач больницы имени Филатова в Москве Валерий Вечорко досрочно прервал экскурсию антипрививочников в «красную зону» своей лечебницы из-за неподобающего поведения гостей.

Антипрививочники пришли на экскурсию в «красную зону» больницу имени Филатова в субботу, 27 ноября. Данное мероприятие решили провести главврачи сразу нескольких больниц по всей территории России — антиваксеров пригласили в «красную зону», чтобы те изменили свое мнение о вакцинации, увидев тяжело больных пациентов, пишет Znak.

В итоге визит антипрививочников в московскую горбольницу № 15 закончился скандалом. По словам главного врача, гости начали хамить тяжело больным пациентам, из-за чего посетителей пришлось выгнать.

Они совершенно не хотят знать правду, они мне рассказали, что лечить надо пенициллином, поделился Валерий Вечорко.

Некоторые из посетителей пытались пройти в отделение без необходимых средств индивидуальной защиты — таких гостей не пустили. Главврача также возмутило то, что посетители стали смеяться над пациентами после того, как выходили из палат больных.

Сюжеты:
Коронавирус
Материалы по теме:
врачимедикивакцинацияпрививкакоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы