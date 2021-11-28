Из-за хамства главврач выгнал антипрививочников из «красной зоны» ковидного госпиталя

Антипрививочники пришли на экскурсию в «красную зону» больницу имени Филатова в субботу, 27 ноября. Данное мероприятие решили провести главврачи сразу нескольких больниц по всей территории России — антиваксеров пригласили в «красную зону», чтобы те изменили свое мнение о вакцинации, увидев тяжело больных пациентов, пишет Znak.
В итоге визит антипрививочников в московскую горбольницу № 15 закончился скандалом. По словам главного врача, гости начали хамить тяжело больным пациентам, из-за чего посетителей пришлось выгнать.
Они совершенно не хотят знать правду, они мне рассказали, что лечить надо пенициллином, поделился Валерий Вечорко.
Некоторые из посетителей пытались пройти в отделение без необходимых средств индивидуальной защиты — таких гостей не пустили. Главврача также возмутило то, что посетители стали смеяться над пациентами после того, как выходили из палат больных.