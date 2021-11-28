Коронавирус в Свердловской области подтвердился еще у 716 человек

Заболеваемость COVID-19 в Свердловской области продолжает держаться на высокой отметке. На 28 ноября инфекция подтвердилась еще у 716 человек, еще 32 свердловчанина с диагнозом SARS-CoV-2 умерли.

716 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Свердловской области на 28 ноября Среди выявленных случаев, 110 человек из Екатеринбурга. Общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 177,8 тысячи свердловчан. В настоящий момент 786 пациентов ковидных госпиталей Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, 486 из этих больных — в реанимации. 377 свердловчан подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. У 38,5 тысяч россиян за последние сутки подтвердился коронавирус, общее количество больных COVID-19 за все время составляет 9 миллионов 570,4 тысячи жителей России. За последние сутки от коронавируса умерли 32 жителя Свердловской области На 28 ноября общее количество летальных исходов от SARS-CoV-2 в регионе составляет 8 360 человек. В России за последние сутки от инфекции умерли 1224 человека. Общее количество летальных исходов в России от коронавируса составляет 272,7 тысячи случаев. Количество инфицированных COVID-19 свердловчан на 65% превышает суточный прирост выздоровевших По состоянию на 28 ноября из стационаров выписаны, а по выздоровлению закрыт больничный лист у 467 жителей Свердловской области. Общее количество свердловчан, поборовших недуг, составляет 155,8 тысячи человек. В России за последние сутки 30,6 тысячи человек выздоровели, общее количество излечившихся от коронавируса россиян составляет 8 миллионов 268,1 тысячи человек.

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