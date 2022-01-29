Чаще всего коронавирусом в Свердловской области болеют дети и их родители

Врачи назвали детей и лиц среднего возраста взрывной группой по количеству вновь выявленных случаев COVID-19 в Свердловской области. Медики рекомендуют разобщать детские коллективы не только в школах, но и в кружках, местах отдыха и торговых центрах.

По словам свердловского врача Александра Соловьева, за последнюю неделю количество закрытых на дистанционное обучение классов в регионе выше в 11 раз по сравнению с предыдущим периодом, пишет Е1. Это огромное количество, и это только то, что мы явно знаем, заявил медик. По словам Соловьева, родители школьников, как и сами дети, являются наибольшей возрастной группой по заболеваемости коронавирусом в регионе. Весь вопрос в том, какие группы населения с взрывным ростом заболеваемости омикроном заражаются в первую очередь. Очевидно, что одна из наиболее пострадавших групп — это дети и люди среднего возраста, их родители, считает медик. При этом по тяжести течения заболевания эта группа не самая значимая. Соловьев предложил в качестве альтернативы скачку заболеваемости сократить контакты детей друг с другом — ввести не только дистанционное обучение, но изолировать школьников от мест дополнительного образования, торговых и культурно-развлекательных центров. У нас, помимо школ и детсадов, есть достаточно мест, где пересекаются дети. У нас продолжает работать дополнительное образование, проводит какие-то детские мероприятия, у нас свободный доступ в торговых центрах в зоны отдыха. Свободный доступ детей в кинотеатры, аквапарки, говорит медик. Дополнительным методом предотвращения дальнейшего роста заболеваемости коронавирусом Соловьев назвал ПЦР-тесты, которые, по мнению врача, должны в обязательном порядке быть проведены всем детям в образовательных учреждениях. Если мы максимально долго хотим сохранить очное образование, давайте ограничивать контакты детей за пределами школы, подытожил медик. Медики прогнозируют рост числа больных «омикроном» свердловчан в ближайшее время

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