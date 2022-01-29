Чаще всего коронавирусом в Свердловской области болеют дети и их родители

Чаще всего коронавирусом в Свердловской области болеют дети и их родители
Чаще всего коронавирусом в Свердловской области болеют дети и их родители
Сегодня, 18:32Коронавирус COVID-19Фото: 1МI
Врачи назвали детей и лиц среднего возраста взрывной группой по количеству вновь выявленных случаев COVID-19 в Свердловской области. Медики рекомендуют разобщать детские коллективы не только в школах, но и в кружках, местах отдыха и торговых центрах.

По словам свердловского врача Александра Соловьева, за последнюю неделю количество закрытых на дистанционное обучение классов в регионе выше в 11 раз по сравнению с предыдущим периодом, пишет Е1.

Это огромное количество, и это только то, что мы явно знаем, заявил медик.

По словам Соловьева, родители школьников, как и сами дети, являются наибольшей возрастной группой по заболеваемости коронавирусом в регионе.

Весь вопрос в том, какие группы населения с взрывным ростом заболеваемости омикроном заражаются в первую очередь. Очевидно, что одна из наиболее пострадавших групп — это дети и люди среднего возраста, их родители, считает медик.

При этом по тяжести течения заболевания эта группа не самая значимая.

Соловьев предложил в качестве альтернативы скачку заболеваемости сократить контакты детей друг с другом — ввести не только дистанционное обучение, но изолировать школьников от мест дополнительного образования, торговых и культурно-развлекательных центров.

У нас, помимо школ и детсадов, есть достаточно мест, где пересекаются дети. У нас продолжает работать дополнительное образование, проводит какие-то детские мероприятия, у нас свободный доступ в торговых центрах в зоны отдыха. Свободный доступ детей в кинотеатры, аквапарки, говорит медик.

Дополнительным методом предотвращения дальнейшего роста заболеваемости коронавирусом Соловьев назвал ПЦР-тесты, которые, по мнению врача, должны в обязательном порядке быть проведены всем детям в образовательных учреждениях.

Если мы максимально долго хотим сохранить очное образование, давайте ограничивать контакты детей за пределами школы, подытожил медик.

Сюжеты:
Коронавирус
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