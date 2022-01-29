Медики прогнозируют рост числа больных «омикроном» свердловчан в ближайшее время

Медики прогнозируют рост числа больных «омикроном» свердловчан в ближайшее время
Медики прогнозируют рост числа больных «омикроном» свердловчан в ближайшее время
Сегодня, 17:13Коронавирус COVID-19Фото: 1МI
Врачи Свердловской области рассказали, что количество больных новых штаммом коронавируса «омикроном» будет расти каждый день. Такие выводы медики делают исходя из опыта своих зарубежных коллег.

Число тяжелых пациентов с коронавирусом в больницах Свердловской области не растет, как и смертность от этой инфекции, пишет Е1 со ссылкой на эксперта лабораторной диагностики Александра Соловьева.

По словам медика, ковидные антирекорды с каждым днем будут только расти. Однако, количество нуждающихся в госпитализации больных останется прежней. В этом, в том числе, говорит Соловьев, существенное отличие двух штаммов — «омикрона» и «дельта».

Медик считает, что на течение коронавируса нового вида напрямую влияет вакцинация.

С минимальными рисками госпитализации и тяжелого развития заболевания в первую очередь люди, которые провакцинированы и переболели либо провакцинированы полностью и получили бустерную дозу вакцины, поделился Александр Соловьев.

Тяжелее всего новый штамм переносят те, кто имеет низкий уровень иммунной защиты — переболевшие давно и не привитые свердловчане. К этой же категории относятся пожилые пациенты, а также люди с хроническими заболеваниями.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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