О тяжёлых последствиях COVID-19 у детей и подростков рассказали в Роспотребнадзоре

О тяжёлых последствиях COVID-19 у детей и подростков рассказали в Роспотребнадзоре
О тяжёлых последствиях COVID-19 у детей и подростков рассказали в Роспотребнадзоре
Сегодня, 09:25Коронавирус COVID-19Фото: 1МI
После болезни коронавирусом у детей и подростков могут возникнуть серьёзные осложнения, связанные с внутренними органами, в том числе жизненно важными.

Дети и подростки заболевание переносят легче, чем взрослые. Однако в 30% случаев у них могут развиться осложнения после COVID-19: может произойти поражение головного мозга, сердца, почек, желудочно-кишечного тракта, эндокринных желёз, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Также Горелов сказал, что риск осложнений особенно есть у детей с избыточной массой тела.

По его словам, в России чаще всего болеют подростки в возрасте от 14 до 17 лет, поскольку они более подвижны. При этом среди младших детей больных коронавирусом гораздо меньше, потому что на летних каникулах они меньше контактируют друг с другом.

Напомним, в России на гражданах, не достигших совершеннолетия, начали испытывать вакцину «Спутник V». В тестировании принимают участие подростки в возрасте от 12 до 17 лет.

Сюжеты:
Коронавирус
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