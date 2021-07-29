О тяжёлых последствиях COVID-19 у детей и подростков рассказали в Роспотребнадзоре

После болезни коронавирусом у детей и подростков могут возникнуть серьёзные осложнения, связанные с внутренними органами, в том числе жизненно важными.

Дети и подростки заболевание переносят легче, чем взрослые. Однако в 30% случаев у них могут развиться осложнения после COVID-19: может произойти поражение головного мозга, сердца, почек, желудочно-кишечного тракта, эндокринных желёз, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Также Горелов сказал, что риск осложнений особенно есть у детей с избыточной массой тела. По его словам, в России чаще всего болеют подростки в возрасте от 14 до 17 лет, поскольку они более подвижны. При этом среди младших детей больных коронавирусом гораздо меньше, потому что на летних каникулах они меньше контактируют друг с другом. Напомним, в России на гражданах, не достигших совершеннолетия, начали испытывать вакцину «Спутник V». В тестировании принимают участие подростки в возрасте от 12 до 17 лет. Как и где записаться на вакцинацию от коронавируса в Свердловской области

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