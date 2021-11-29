Названы симптомы нового штамма коронавируса омикрон

Названы симптомы нового штамма коронавируса омикрон
Названы симптомы нового штамма коронавируса омикрон
Сегодня, 15:25Коронавирус COVID-19Фото: pixabay.com
Симптомы нового штамма коронавируса омикрон назвали в ассоциации ЮАР. Главным проявлением нового штамма считается сильная усталость.

Первые симптомы назвала врач из ЮАР Анжелик Кутзее. Она стала первой, кто сообщил о пациентах с новым вариантом коронавируса, пишет The Telegraph.

Подозрения в мутации возникли из-за того, что пациенты стали чаще обращаться с нетипичными симптомами вируса, рассказывает специалист. В основном это молодые люди с сильным чувством усталости. Был случай, по словам врача, когда у ребенка был учащенный пульс и высокая температура, пишет РИА «Новости». Однако, отмечает врач, потери вкуса или обоняния у пациентов не наблюдалось.

Симптомы нового штамма омикрон отличаются от тех, с которыми врачи сталкивались ранее.

В общей сложности, рассказывает врач, около двадцати пациентов Кутзее, имеющие симптомы нового штамма, получили положительный результат теста. Она добавила, что это здоровые мужчины с сильной усталостью Более половины не вакцинировались.

Что известно о штамме коронавируса омикрон

Несколько дней назад стало известно о новом штамме коронавируса омикрон. Он был обнаружен в Ботсване и ЮАР. Он имеет 32 мутации в S-белке, который требуется патогену для заражения клеток.

Исследователи считают, что большинство изменений в геноме вируса говорят о его трансмиссивности и устойчивости к антителам. Поэтому они оказываются в зоне риска. Однако в ВОЗ заявляют, что выводы делать пока рано.

По данным зарубежных СМИ пока зарегистрировано в ЮАР около сотни зараженных. Есть зараженные и в других странах — Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, а также, предположительно, в Нидерландах и Австрии. Отмечается, что все эти случаи завозные.

В связи с этим ВОЗ собрала срочное совещание 26 ноября и признала штамм «вызывающим озабоченность». Он получил название «омикрон» по 15 букве греческого алфавита. Некоторые страны в связи с этим прекратили авиасообщение с некоторыми африканскими государствами.

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