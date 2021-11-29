Названы симптомы нового штамма коронавируса омикрон

Подозрения в мутации возникли из-за того, что пациенты стали чаще обращаться с нетипичными симптомами вируса, рассказывает специалист. В основном это молодые люди с сильным чувством усталости. Был случай, по словам врача, когда у ребенка был учащенный пульс и высокая температура, пишет РИА «Новости». Однако, отмечает врач, потери вкуса или обоняния у пациентов не наблюдалось.