О риске заражения новым штаммом «омикрон» переболевших COVID-19 заявили в ВОЗ

О риске заражения новым штаммом «омикрон» переболевших COVID-19 заявили в ВОЗ
О риске заражения новым штаммом «омикрон» переболевших COVID-19 заявили в ВОЗ
Сегодня, 12:13Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
Те, кто ранее уже болел коронавирусом, имеют повышенный риск заражения новым штаммом под названием «омикрон», сообщает Всемирная организация здравоохранения.

На данный момент подробная информация о рисках отсутствует, ее пообещали предоставить в ближайшее время, пишет «Новые известия».

В ВОЗ отмечают, что ПЦР-тесты, применяемые для выявления коронавируса, могут показать инфицирование. Там также заявили о недостаточности изученности нового штамма, а потому не могут судить о большей опасности в сравнении с «дельтой».

Глава Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери заявлял, что «омикрон» может быть более опасным и смертоносным, чем вирус Эбола. Эксперт считает, что мир недооценивает масштабы пандемии.

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