Об отличиях гриппа и коронавируса у детей рассказали врачи Екатеринбурга

О различиях коронавируса и гриппа у детей рассказали врачи Екатеринбурга. В начале заболевания схожи друг с другом, но имеются отличия.

У детского COVID-19 отсутствуют специфические признаки, которые позволили бы однозначно утверждать его наличие. Он может проявляться как ОРВИ с высокой температурой в течение двух дней или 37, но несколько дней. Также могут наблюдаться насморк, кишечные расстройства и рвота, пишет Е1 со ссылкой на врача городской больницы. Медик отмечает, что бывали случаи, когда мазок на коронавирус показывал положительный результат не сразу, если болезнь сопровождалась кишечной инфекцией. Для гриппа, говорит врач, характерно резкое повышение температуры и лихорадка. Температура может подняться до 40 градусов, ребенок становится вялым. Также может появиться несильный насморк или кашель. Но, отмечает медик, коронавирус может начаться с высокой температуры и по симптомам быть похожим на грипп. Заболевание может проявляться множеством симптомов, добавляет врач. Это высокая температура, лихорадка, покраснение склер или конъюнктив глаз, высыпания, низкое давление. В таких случаях, по словам педиатра, необходима госпитализация, так как на дому таких детей лечить нельзя. Эпидемиолог: новый южноафриканским штамм COVID-19 распространяется в 6 раз быстрее

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