149 классов переведено на дистант из-за COVID-19 и ОРВИ в Нижнем Тагиле

Из них 136 классов в 35 школах находятся на дистанте по ОРВИ, еще 13 классов в 7 школах отправили на «удаленку» по коронавирусу, сообщает «Телекон» со ссылкой на управление образования.
В Екатеринбурге на 28 января на дистанционное обучение было переведено 792 класса, из которых 684 — из-за COVID-19, остальные — из-за ОРВИ.
Напомним, что за минувшие сутки в регионе зафиксирован очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Впервые количество заболевших за день преодолело отметку в 2700 человек.