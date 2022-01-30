149 классов переведено на дистант из-за COVID-19 и ОРВИ в Нижнем Тагиле

149 классов переведено на дистант из-за COVID-19 и ОРВИ в Нижнем Тагиле
149 классов переведено на дистант из-за COVID-19 и ОРВИ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:10Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
Число переведенных на удаленку классов в Нижнем Тагиле выросло до 149.

Из них 136 классов в 35 школах находятся на дистанте по ОРВИ, еще 13 классов в 7 школах отправили на «удаленку» по коронавирусу, сообщает «Телекон» со ссылкой на управление образования.

В Екатеринбурге на 28 января на дистанционное обучение было переведено 792 класса, из которых 684 — из-за COVID-19, остальные — из-за ОРВИ.

Напомним, что за минувшие сутки в регионе зафиксирован очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Впервые количество заболевших за день преодолело отметку в 2700 человек.

Сюжеты:
КоронавирусНижний Тагил
Материалы по теме:
школыОРВИкарантинНижний Тагилкоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы