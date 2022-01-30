О течении COVID-19 у детей рассказал главный детский врач Нижнего Тагила

О течении COVID-19 у детей рассказал главный детский врач Нижнего Тагила
О течении COVID-19 у детей рассказал главный детский врач Нижнего Тагила
Сегодня, 19:53Коронавирус COVID-19Фото: Скриншот с видео "Телекон"
О том, как протекает коронавирус у детей, рассказал главный детский врач Нижнего Тагила Дмитрий Клейменов.

Болезнь у взрослых и детей, по его словам, протекает по-разному. У детей отмечается более легкое течение болезни с менее выраженной клинической симптоматикой, однако это не исключает тяжелых случаев. Если в начале пандемии такие случаи бывали крайне редки, то сейчас встречаются чаще.

Симптомы коронавируса у детей соответствуют симптомам ОРВИ. Это кашль, насморк, температура, головные боли. По словам Дмитрия Клейменова, с точки зрения лечения не так важно коронавирусом или ОРВИ заболел ребенок. Врач не рекомендует самостоятельно употреблять антибиотики и советует при высокой температуре и кашле немедленно вызывать врача. Также он рекомендует не водить детей в места массового скопления людей.

В первую очередь рекомендовал бы беречь детей и воздерживаться от контактов и посещения торговых центров,подчеркнул Дмитрий Клейменов в эфире «Телекон».

Сюжеты:
Нижний ТагилКоронавирус
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