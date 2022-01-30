О течении COVID-19 у детей рассказал главный детский врач Нижнего Тагила

Болезнь у взрослых и детей, по его словам, протекает по-разному. У детей отмечается более легкое течение болезни с менее выраженной клинической симптоматикой, однако это не исключает тяжелых случаев. Если в начале пандемии такие случаи бывали крайне редки, то сейчас встречаются чаще.
Симптомы коронавируса у детей соответствуют симптомам ОРВИ. Это кашль, насморк, температура, головные боли. По словам Дмитрия Клейменова, с точки зрения лечения не так важно коронавирусом или ОРВИ заболел ребенок. Врач не рекомендует самостоятельно употреблять антибиотики и советует при высокой температуре и кашле немедленно вызывать врача. Также он рекомендует не водить детей в места массового скопления людей.
В первую очередь рекомендовал бы беречь детей и воздерживаться от контактов и посещения торговых центров,подчеркнул Дмитрий Клейменов в эфире «Телекон».