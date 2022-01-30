Вакцина от COVID-19 для детей поступит в Нижний Тагил в начале февраля

Об этом рассказал главный детский врач Нижнего Тагила Дмитрий Клейменов в эфире «Телекон». На первом этапе вакцинация детей от 12 до 17 лет будет проводиться на базе поликлиник. В дальнейшем, при условии наличия достаточного количества согласий родителей на прививку детей от COVID-19, предполагается проводить ее в школьных медицинских кабинетах. Данное условие связано со специальным условиями хранения препарата, поэтому для вакцинации одного-двух детей «Спутник М» не смогут привозить в школьные кабинеты.