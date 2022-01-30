Вакцина от COVID-19 для детей поступит в Нижний Тагил в начале февраля

Вакцина от COVID-19 для детей поступит в Нижний Тагил в начале февраля
Вакцина от COVID-19 для детей поступит в Нижний Тагил в начале февраля
Сегодня, 19:02Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
Нижний Тагил получит первую партию вакцины от коронавируса для детей в первой декаде февраля.

Об этом рассказал главный детский врач Нижнего Тагила Дмитрий Клейменов в эфире «Телекон». На первом этапе вакцинация детей от 12 до 17 лет будет проводиться на базе поликлиник. В дальнейшем, при условии наличия достаточного количества согласий родителей на прививку детей от COVID-19, предполагается проводить ее в школьных медицинских кабинетах. Данное условие связано со специальным условиями хранения препарата, поэтому для вакцинации одного-двух детей «Спутник М» не смогут привозить в школьные кабинеты.

За неделю мы получили в районе 500 согласий ,рассказал главный детский врач Нижнего Тагила.

Дмитрий Клейменов отметил, что также собирается привить своего младшего ребенка.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области КоронавирусНижний Тагил
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