О новых «коронавирусных» запретах рассказал мэр Екатеринбурга

О новых «коронавирусных» запретах рассказал мэр Екатеринбурга
О новых «коронавирусных» запретах рассказал мэр Екатеринбурга
Сегодня, 09:58Коронавирус COVID-19Фото: 1Mediainvest.ru
Если и будут введены новые ограничения в регионе, то жёсткими они не станут. Так заявил глава Екатеринбурга на вопрос о том, какие запреты ожидаются от областного штаба по борьбе с пандемией коронавирусной инфекцией после 30 июня 2021 года.

Учитывая предстоящие масштабные мероприятия — такие, как «ИННОПРОМ», жёстких мер не предвидится. Однако в ближайшее время, по словам мэра, может быть ограничено количество участников массовых мероприятий, в том числе на улице, где требовать от людей соблюдения дистанции и ношения маски непросто, поэтому на данный момент власти Свердловской области разрабатывают варианты различных ограничений, пишет Ура.ру.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в марте 2021 года увеличил количество участников массовых мероприятий, а также посетителей спектаклей, театральных представлений концертов на открытом воздухе с 50 до 75% от вместимости площадки.

Напомним, в июне 2021 года из-за третьей волны COVID-19 правительство региона отменило некоторые массовые мероприятия, в число которых вошли общегородские выпускные, Сабантуй и фестиваль «Ночь музыки».

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