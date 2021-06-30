О новых «коронавирусных» запретах рассказал мэр Екатеринбурга

Если и будут введены новые ограничения в регионе, то жёсткими они не станут. Так заявил глава Екатеринбурга на вопрос о том, какие запреты ожидаются от областного штаба по борьбе с пандемией коронавирусной инфекцией после 30 июня 2021 года.

Учитывая предстоящие масштабные мероприятия — такие, как «ИННОПРОМ», жёстких мер не предвидится. Однако в ближайшее время, по словам мэра, может быть ограничено количество участников массовых мероприятий, в том числе на улице, где требовать от людей соблюдения дистанции и ношения маски непросто, поэтому на данный момент власти Свердловской области разрабатывают варианты различных ограничений, пишет Ура.ру. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в марте 2021 года увеличил количество участников массовых мероприятий, а также посетителей спектаклей, театральных представлений концертов на открытом воздухе с 50 до 75% от вместимости площадки. Напомним, в июне 2021 года из-за третьей волны COVID-19 правительство региона отменило некоторые массовые мероприятия, в число которых вошли общегородские выпускные, Сабантуй и фестиваль «Ночь музыки». Фейки о COVID-19 и разможенная вагоном голова . Итоги дня в Свердловской области

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter