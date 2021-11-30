Тяжесть, вакцинация и симптомы. Что известно о штамме коронавируса омикрон

Штамм «Омикрон» является мутацией коронавируса. Главным его отличием от предыдущих является большое количество мутаций. Их насчитывается около 32. Впервые новый штамм был выявлен в Ботсване и Южно-Африканской Республике. Первые сообщения о нем появились в ВОЗ 24 ноября 2021 года.
Новый вариант COVID-19 начал распространяться по миру. Случаи были зафиксированы в Гонгконге, Израиле, Бельгии и других странах.
Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявляла Financial Times, что источником нового штамма мог стать пациент, имеющий ослабленный иммунитет и не завершивший лечение.
Применяемые для выявления коронавируса ПЦР-тесты позволяют определить наличие заболевания даже при новом штамме коронавируса. Об этом официально заявила Всемирная организация здравоохранения.
Главным симптомом усталости врачи называют сильную усталость. Новый штамм «омикрон» из-за большого количества мутаций стал слабее и не вызывает таких серьезных последствий как дельта. Отмечается, что у данного штамма нет таких симптомов как потеря вкуса и обоняния.
По словам члена независимого Совместного комитета по вакцинации и иммунизации, профессора Адама Финна, у пациентов также может наблюдаться учащенное сердцебиение.
Эксперты считают, что вирус относится к категории «вызывающих беспокойство», по мнению ВОЗ. Однако не все еще исследовано. На данный момент, по мнению врачей, повода для паники нет.
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал «Комсомольской правде», что такого числа мутаций в новых штаммах специалисты еще не встречали. Кроме того, ученый объяснил, что новый вариант может обходить антитела и стать еще заразнее. Но пока нет никаких данных, что «омикрон» потеснит «дельту». Нет данных и о смертоносности.
Эксперт считает, что новый африканский штамм может оказаться более мягким.
При омикрон-штамме тяжелая форма коронавируса может развиваться дольше. Причина заключается в большом количестве мутаций. За счет этого организм получает больше времени для выработки иммунитета, пишет ТАСС со ссылкой на директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
Он отмечает, что большое количество мутаций не говорит о более тяжелом течении заболевания. Наоборот, это может его ослабить и скорость перехода в легкие с момента попадания в организм снизится.
Если течение коронавируса, по словам Гинцбурга, будет проходить также как и у предыдущих штаммов, то число тяжелобольных снизится, но при этом заразность будет та же или выше.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в беседе с ТАСС заявил, что российская вакцина «Спутник V» может быть адаптирована под новый штамм «омикрон» при необходимости.
При этом позднее он заявил, что модифицированный вариант вакцины будет выпущен уже в феврале 2022 года.
Как сообщил Дмитриев в Twitter вакцины, в институте Гамалеи считают, что «Спутник V» и «Лайт» нейтрализуют новый африканский штамм, так как у них более высокая эффективность.
В маловероятном случае, если потребуется модификация, мы предоставим несколько сотен миллионов бустерных доз модифицированной вакцины Sputnik Omicron к 20 февраля 2022 года, передает слова Дмитриева официальный twitter-акканут «Спутника V».
Предварительные данные ВОЗ по новому штамму омикрон гласят, что есть возможный риск заражения после перенесенного коронавируса. То есть те, кто ранее болел, могут легче заразиться в отличие от других.
Кроме того, в заявлении говорится, что точных данных пока что нет, как и информации о возможном обходе иммунитета.
Новый африканский штамм «омикрон» уже есть в России. Такое заявление сделал сенатор Владимир Круглый. Он отметил. что источником распространения могут стать туристы, отдыхавшие в Египте.
Заслуженный врач призвал закрыть авиасообщение с арабской республикой, пока «омикрон» не будет достаточно изучен. Однако пока официально Роспотребнадзором не подтверждено ни одного случая.