Тяжесть, вакцинация и симптомы. Что известно о штамме коронавируса омикрон

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал «Комсомольской правде», что такого числа мутаций в новых штаммах специалисты еще не встречали. Кроме того, ученый объяснил, что новый вариант может обходить антитела и стать еще заразнее. Но пока нет никаких данных, что «омикрон» потеснит «дельту». Нет данных и о смертоносности.