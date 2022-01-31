Где и как пройти ревакцинацию от коронавируса в Свердловской области?

Пятая волна коронавируса накрывает земной шар с утроенной силой. Суточный прирост заболевших только в России приближается к 90 тысячам человек и продолжает увеличиваться. При этом медики в один голос заявляют, что лучший способ минимизировать последствия от коронавируса — это поставить соответствующую прививку. И обязательно пройти ревакцинацию от ковида.
Ревакцинация — это повторная прививка, которая поможет поддержать и усилить иммунный ответ организма, который ослабевает спустя некоторое время после вакцинации. Между прививками — первой и повторной — может пройти разное количество времени, что стоит учитывать для ревакцинации от коронавируса. Минздрав РФ и ВОЗ рекомендуют повторно прививаться от ковида спустя шесть месяцев — пока пандемия «берет верх», в России ревакцинацию проводят по «экстренной» схеме. Как только ситуация стабилизируется, ставить повторную прививку от коронавируса можно будет спустя год.
Ревакцинацию проводят за один укол даже тем, кто прививался от ковида до этого двухкомпонентными вакцинами. Повторную прививку от COVID-19 можно поставить любую из зарегистрированных, при этом вакцину необходимо выбирать с учетом противопоказаний для своей возрастной и медицинской группе. Применять строго в соответствии с инструкцией, согласно рекомендациям Минздрава, стоит «Гам-Ковид-Вак» и «Гам-Ковид-Вак-Лио», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник-Лайт».
По словам медиков, особых требований к ревакцинации нет — необходимо соблюдать все те же рекомендации врачей, которые были даны при первой прививке от коронавируса. В частности, пройти обследование, чтобы исключить определенные факторы — сахарный диабет, онкологию, беременность, заболевания органов пищеварения и кроветворения. В указанных выше случаях прививаться врачи разрешат только после полного обследования и только определенной вакциной.
Пациенту порекомендуют сдать общий анализ крови и мочи, а в некоторых случаях — развернутый, например, чтобы определить уровень билирубина или посмотреть печеночные пробы.
Обследование перед ревакцинацией, согласно рекомендациям Минздрава, является обязательным для лиц, старше 60 лет — такие условия накладывают врачи из-за неизбежных изменений в организме человека в более старшем возрасте. Поэтому пожилым людям перед прививкой от ковида, впрочем, как и перед любой другой, порекомендуют сдать все указанные лечащим врачом анализы и пройти все необходимые виды осмотров.
По поводу ограничений перед ревакцинацией от коронавируса медики не пришли к единому мнению. Большинство исследований говорит о том, что прививка никак не должна сказываться на привычном образе жизни. Одним словом, никак готовить организм к прививке от коронавируса не нужно. Главное — прийти в медпункт в хорошем настроении.
Единственной причиной не проходить ревакцинацию от коронавируса вовремя или отложить прививку является медотвод. Данный документ выдает лечащий врач. Например, если перед первой прививкой от COVID-19 у пациента были какие-то противопоказания, которые были устранены, то при повторной вакцинации стоит вновь показаться медику, чтобы исключить возможный рецидив болезни.
В целом, список противопоказаний для прививки от коронавируса единый при первом и последующих уколах. Так, медики категорически запрещают прививаться от ковида людям с острыми респираторными заболеваниями и кишечными инфекциями, в период обострения хронических заболеваний, при гиперчувствительности к препарату или его компонентам, лицам с тяжелой аллергией. Только определенные виды препаратов ставят беременным и кормящим, людям с эпилепсией, инсультом, астмой и сахарным диабетом, а также онкобольным.
Полный список противопоказаний по всем зарегистрированным в России вакцинам опубликован на официальном портале Стопкоронавирус.рф.
Единая система маркеров коронавируса в мире до сих пор не определена — после того, как человек переносит ковид, который нередко протекает с различным сопутствующими заболеваниями, в организме вырабатывается огромное количество антител. И только часть из них работают на защиту от вирусов. При этом не все тесты на определение уровня антител дают достоверный результат из-за малоизученности инфекции. Вакцина, в свою очередь, направляет свои ресурсы на выработку конкретных антител, которые прослужат щитом для организма от конкретной инфекции. В данном случае — от коронавируса.
Но и вакцина в единичных случаях может не «сработать» — об этом также говорится в рекомендациях Минздрава РФ по вакцинации от ковида. Например, если после ревакцинации спустя полгода у человека не вырабатываются антитела, с большой долей вероятности медики говорят об иммунодефиците, поэтому таких пациентов оправляют сдавать уже другие анализы.
Во-первых, решение прививаться сразу несколькими вакцинами — например, от коронавируса и гриппа одновременно, пациент принимает только совместно с врачом. Однако, Минздрав рекомендует соблюдать интервал в 28 дней между ревакцинацией от коронавируса и прививками от других болезней — пневмококка, клещевого энцефалита и прочих.
Срок в четыре недели необходим для того, чтобы организм успел выработать нужное количество антител к конкретной инфекции.
В разных городах помимо стационарных пунктов вакцинации в медицинских учреждениях, привиться от коронавируса можно и в других местах, например, в торговых центрах, домах культуры и даже в цирке.
Поставить прививку от коронавируса можно в прививочных кабинетах во всех пяти поликлиниках Нижнего Тагила.
Перечень таких кабинетов на территории города:
Кроме того, прививочные пункты открыты в торговых центрах города.
Поставить прививку от ковида в Нижней Салде можно в«Нижнесалдинская ЦГБ» на ул. Луначарского 145, в кабинете № 17. Записаться на прививку можно по номеру 3-20-50.Прививки проводятся ежедневно с 8-00 до 20-00.
Поставить прививку от ковида в Верхней Салде можно в ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ», ул. Рабочей молодежи, д. 2; улице Крупской, 34 и Телефоны: 8 800 1000-153, 8 (343) 385-06-00. Также привиться от ковида можно в здании администрации на Энгельса, 46 и в Доме книги на улице Парковая, 12.
Вакцинация от коронавируса в Невьянске проходит в прививочном кабинете № 324 Невьянской Центральной районной больницы (поликлиника) с 9 до 19 часов. Предварительная запись на профилактическую прививку осуществляется по телефону 122 или 89002021149.
В Первоуральске поставить прививку от коронавируса можно в в поликлинике № 1 на Металлургов, 3А, в поликлинике № 4 на Мамина Сибиряка, 2А, а также кабинетах общеврачебной практики поселков Староуткинск, Билимбай и Талица. Запись на прививку ведется через колл-центр учреждения — 8(3439)64-60-01.
Привиться от ковида в Асбесте можно в следующих пунктах:
Поставить прививку в Горноуральском городском округе можно по следующим адресам:
В Екатеринбурге пойти повторную вакцинацию от коронавируса можно в поликлиниках города:
Поликлиника ул. Старых большевиков, 9 Будни: 8.00-19.00 (перерыв 12.00-12.30) Выходные: 9.00-15.00
ул. Волгоградская, 189 Будни: 8.00-19.00
Поликлиника ул. Заводская, 29 Будни: 8.00-19.00 СБ: 9.00-15.00
Частная медорганизация, требуют уточнений условия вакцинации ул. Шейнкмана, 113 Будни: 8.00-20.00
Мобильные пункты вакцинации работают по следующим адресам:
Напомним, записаться на ревакцинацию от коронавируса можно через сайт «Госуслуги», а также во всех поликлиниках города и по единому номеру телефона 122.