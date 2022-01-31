Где и как пройти ревакцинацию от коронавируса в Свердловской области?

Влияют ли антитела на переносимость вакцины от ковида?

Единая система маркеров коронавируса в мире до сих пор не определена — после того, как человек переносит ковид, который нередко протекает с различным сопутствующими заболеваниями, в организме вырабатывается огромное количество антител. И только часть из них работают на защиту от вирусов. При этом не все тесты на определение уровня антител дают достоверный результат из-за малоизученности инфекции. Вакцина, в свою очередь, направляет свои ресурсы на выработку конкретных антител, которые прослужат щитом для организма от конкретной инфекции. В данном случае — от коронавируса.