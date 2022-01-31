Где и как пройти ревакцинацию от коронавируса в Свердловской области?

Где и как пройти ревакцинацию от коронавируса в Свердловской области?
Где и как пройти ревакцинацию от коронавируса в Свердловской области?
Сегодня, 08:45Коронавирус COVID-19Фото: pixabay
Вопрос ревакцинации от коронавируса с каждым днем все больше становится актуальным, ведь количество тех, кто поставил прививки от COVID-19 в числе первых, велико. Какой вакциной и где можно привиться повторно в Свердловской области, когда пора ставить уколы, влияют ли на срок ревакцинации антитела, расскажет TagilCity.

Пятая волна коронавируса накрывает земной шар с утроенной силой. Суточный прирост заболевших только в России приближается к 90 тысячам человек и продолжает увеличиваться. При этом медики в один голос заявляют, что лучший способ минимизировать последствия от коронавируса — это поставить соответствующую прививку. И обязательно пройти ревакцинацию от ковида.

Что такое ревакцинация от коронавируса и какую и когда надо ставить прививку?

Ревакцинация — это повторная прививка, которая поможет поддержать и усилить иммунный ответ организма, который ослабевает спустя некоторое время после вакцинации. Между прививками — первой и повторной — может пройти разное количество времени, что стоит учитывать для ревакцинации от коронавируса. Минздрав РФ и ВОЗ рекомендуют повторно прививаться от ковида спустя шесть месяцев — пока пандемия «берет верх», в России ревакцинацию проводят по «экстренной» схеме. Как только ситуация стабилизируется, ставить повторную прививку от коронавируса можно будет спустя год.

Ревакцинацию проводят за один укол даже тем, кто прививался от ковида до этого двухкомпонентными вакцинами. Повторную прививку от COVID-19 можно поставить любую из зарегистрированных, при этом вакцину необходимо выбирать с учетом противопоказаний для своей возрастной и медицинской группе. Применять строго в соответствии с инструкцией, согласно рекомендациям Минздрава, стоит «Гам-Ковид-Вак» и «Гам-Ковид-Вак-Лио», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник-Лайт».

Как подготовиться к ревакцинации от коронавируса?

По словам медиков, особых требований к ревакцинации нет — необходимо соблюдать все те же рекомендации врачей, которые были даны при первой прививке от коронавируса. В частности, пройти обследование, чтобы исключить определенные факторы — сахарный диабет, онкологию, беременность, заболевания органов пищеварения и кроветворения. В указанных выше случаях прививаться врачи разрешат только после полного обследования и только определенной вакциной.

Пациенту порекомендуют сдать общий анализ крови и мочи, а в некоторых случаях — развернутый, например, чтобы определить уровень билирубина или посмотреть печеночные пробы.

Обследование перед ревакцинацией, согласно рекомендациям Минздрава, является обязательным для лиц, старше 60 лет — такие условия накладывают врачи из-за неизбежных изменений в организме человека в более старшем возрасте. Поэтому пожилым людям перед прививкой от ковида, впрочем, как и перед любой другой, порекомендуют сдать все указанные лечащим врачом анализы и пройти все необходимые виды осмотров.

По поводу ограничений перед ревакцинацией от коронавируса медики не пришли к единому мнению. Большинство исследований говорит о том, что прививка никак не должна сказываться на привычном образе жизни. Одним словом, никак готовить организм к прививке от коронавируса не нужно. Главное — прийти в медпункт в хорошем настроении.

Кому нельзя ревакцинироваться от ковида?

Единственной причиной не проходить ревакцинацию от коронавируса вовремя или отложить прививку является медотвод. Данный документ выдает лечащий врач. Например, если перед первой прививкой от COVID-19 у пациента были какие-то противопоказания, которые были устранены, то при повторной вакцинации стоит вновь показаться медику, чтобы исключить возможный рецидив болезни.

В целом, список противопоказаний для прививки от коронавируса единый при первом и последующих уколах. Так, медики категорически запрещают прививаться от ковида людям с острыми респираторными заболеваниями и кишечными инфекциями, в период обострения хронических заболеваний, при гиперчувствительности к препарату или его компонентам, лицам с тяжелой аллергией. Только определенные виды препаратов ставят беременным и кормящим, людям с эпилепсией, инсультом, астмой и сахарным диабетом, а также онкобольным.

Полный список противопоказаний по всем зарегистрированным в России вакцинам опубликован на официальном портале Стопкоронавирус.рф.

Влияют ли антитела на переносимость вакцины от ковида?

Единая система маркеров коронавируса в мире до сих пор не определена — после того, как человек переносит ковид, который нередко протекает с различным сопутствующими заболеваниями, в организме вырабатывается огромное количество антител. И только часть из них работают на защиту от вирусов. При этом не все тесты на определение уровня антител дают достоверный результат из-за малоизученности инфекции. Вакцина, в свою очередь, направляет свои ресурсы на выработку конкретных антител, которые прослужат щитом для организма от конкретной инфекции. В данном случае — от коронавируса.

Но и вакцина в единичных случаях может не «сработать» — об этом также говорится в рекомендациях Минздрава РФ по вакцинации от ковида. Например, если после ревакцинации спустя полгода у человека не вырабатываются антитела, с большой долей вероятности медики говорят об иммунодефиците, поэтому таких пациентов оправляют сдавать уже другие анализы.

Можно ли ставить прививку от ковида повторно одновременно с другими вакцинами?

Во-первых, решение прививаться сразу несколькими вакцинами — например, от коронавируса и гриппа одновременно, пациент принимает только совместно с врачом. Однако, Минздрав рекомендует соблюдать интервал в 28 дней между ревакцинацией от коронавируса и прививками от других болезней — пневмококка, клещевого энцефалита и прочих.

Срок в четыре недели необходим для того, чтобы организм успел выработать нужное количество антител к конкретной инфекции.

Где поставить прививку от коронавируса?

В разных городах помимо стационарных пунктов вакцинации в медицинских учреждениях, привиться от коронавируса можно и в других местах, например, в торговых центрах, домах культуры и даже в цирке.

Пункты вакцинации от COVID-19 в Нижнем Тагиле:

Поставить прививку от коронавируса можно в прививочных кабинетах во всех пяти поликлиниках Нижнего Тагила.

Перечень таких кабинетов на территории города:

  • Городская больница № 1, ул. Окунева, 30. Телефон call-центра: 8(3435) 38-44-99;
  • Демидовская городская больница, ул. Горошникова, 37. Телефон регистратуры: 8(3435) 41-97-57;
  • Городская больница № 4, ул. Балакинская, 22. Телефоны: 8(3435) 21-10-89 — регистратура (многоканальный), 8(3435) 21-41-16;
  • Городская поликлиника № 3, Липовый тракт, 30а. Телефоны: 8(3435) 48-64-94, 8(3435) 96-05-94;
  • Городская поликлиника № 4, ул. Новострой, 24. Телефон: 8 (34-35) 21-12-12 — регистратура (многоканальный);

Кроме того, прививочные пункты открыты в торговых центрах города.

  • ТЦ «DEPO» на Свердловском шоссе, 31
  • ТРЦ «Квадрат», ул. Пархоменко, 41.
  • Здание Центрального торгового комплекса, ул. Газетная, 97А.
  • В здании Нижнетагильского цирка, ул. Первомайская, 8а.

Пункты вакцинации от COVID-19 в Нижней Салде:

Поставить прививку от ковида в Нижней Салде можно в«Нижнесалдинская ЦГБ» на ул. Луначарского 145, в кабинете № 17. Записаться на прививку можно по номеру 3-20-50.Прививки проводятся ежедневно с 8-00 до 20-00.

Пункты вакцинации от COVID-19 в Верхней Салде:

Поставить прививку от ковида в Верхней Салде можно в ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ», ул. Рабочей молодежи, д. 2; улице Крупской, 34 и Телефоны: 8 800 1000-153, 8 (343) 385-06-00. Также привиться от ковида можно в здании администрации на Энгельса, 46 и в Доме книги на улице Парковая, 12.

Пункты вакцинации от COVID-19 в Невьянске:

Вакцинация от коронавируса в Невьянске проходит в прививочном кабинете № 324 Невьянской Центральной районной больницы (поликлиника) с 9 до 19 часов. Предварительная запись на профилактическую прививку осуществляется по телефону 122 или 89002021149.

Пункты вакцинации от COVID-19 в Первоуральске:

В Первоуральске поставить прививку от коронавируса можно в в поликлинике № 1 на Металлургов, 3А, в поликлинике № 4 на Мамина Сибиряка, 2А, а также кабинетах общеврачебной практики поселков Староуткинск, Билимбай и Талица. Запись на прививку ведется через колл-центр учреждения — 8(3439)64-60-01.

Пункты вакцинации от COVID-19 в Асбесте:

Привиться от ковида в Асбесте можно в следующих пунктах:

  • ТЦ «НЕБО» (2 этаж рядом с магазином «Глория Джинс»). Режим работы: в будние дни с 12:00 до 19:00, сб и вс с 10:00 до 16:00. Вакцинация проходит в порядке живой очереди.
  • Поликлиника № 3, кабинет № 102 (пристрой, вход со двора) Режим работы: в будние дни с 8:00 до 19:00, сб с 8:00 до 13:00. Вакцинация проходит в порядке живой очереди.
  • Поликлиника № 4 кабинет вакцинации № 105 работает в будние дни с 8:00 до 18:00, сб и вс с 8:00 до 13:00. Вакцинация проходит по предварительной записи.

Пункты вакцинации от COVID-19 в ГГО:

Поставить прививку в Горноуральском городском округе можно по следующим адресам:

  • г. Нижний Тагил, ул. Строителей, дом 26, контактный телефон 8 (34-35) 47-83-01,
  • ОВП п.Горноуральский, дом 25а,
  • ОВП п.Новоасбест, ул. Ленина, дом 9,
  • ОВП с. Николо-Павловское, ул. Николаева, дом 1а,
  • ОВП с. Петрокаменское, ул. Петрокаменская, дом 2а,
  • · в ФАПах обеспечение вакцинации против новой коронавирусной инфекции по сформированной записи.
  • п.Уралец, ул. Ленина, д. 14, 1 этаж кабинет амбулаторного приема с 13.00 до 15.00 часов, телефон регистратуры: 8 (3435) 91-62-33.
  • п.Уралец, ул. Ленина, дом 14, контактный телефон 8 (34-35) 91-62-33, 8 (3435) 43-99-08,
  • ОВП п.Черноисточинск, ул. Первомайская, д. 78, телефон 8 (34-35) 43-95-12,
  • ОВП п.Висим, ул. Розы Люксембург, д. 1а, телефон 8 (34-35) 91-73-97.

Пункты вакцинации от COVID-19 в Екатеринбурге:

В Екатеринбурге пойти повторную вакцинацию от коронавируса можно в поликлиниках города:

ЦГКБ № 1

  • Поликлиника № 1ул.Декабристов, 15, каб. № 36 Будни: 8.00-19.00 Выходные: 9.00 — 14.00
  • Поликлиника № 2 ул. Латвийская, 22, каб. № 13 Будни: 8.00-19.00 (перерыв 13.00-14.00)

ЦГБ № 2

  • Поликлиника № 2 ул. Московская, 2 Будни: 8.00-20.00
  • Поликлиника № 3 ул. Посадская, 37 Будни: 8.00-20.00

ЦГБ № 3

  • Поликлиника № 1 ул. Бебеля, 160 Будни: 08.00-16.00
  • Поликлиника № 2 ул. Братьев Быковых, 16 Будни: 08.00-16.00

ЦГКБ № 6

  • Поликлиника № 1 ул. Саперов, 3 Будни: 8.00-18.00 Выходные: 9.00-15.00
  • Поликлиника № 2 ул. Белинского, 130 Будни: 8.00-18.00 Суббота: 9.00-15.00
  • Поликлиника № 4 ул. С. Дерябиной, 34 Будни: 8.00-18.00 Выходные: 9.00-15.00

ЦГБ № 7

  • Поликлиника № 1 ул. Вилонова, 33, каб. № 215 Будни: 8.30-19.00 Выходные: 9.00-15.00
  • Поликлиника № 3 ул. Сыромолотова, 19, каб. № 214 Будни: 8.30-19.00 Выходные: 9.00-15.00

ГКБ № 14

  • Поликлиника пер. Суворовский, 5, каб. № 1 Будни: 8.30-14.30
  • Поликлиника пер. Суворовский, 5в, каб. № 331 Будни: 8.00-20.00 СБ: 9.00-15.00

ЦГКБ № 23

Поликлиника ул. Старых большевиков, 9 Будни: 8.00-19.00 (перерыв 12.00-12.30) Выходные: 9.00-15.00

ЦГКБ № 24

  • Поликлиника № 1 пер. Рижский, 16 Будни: 08.00-15.00СБ: 9.00-15.00
  • Поликлиника № 2 ул. Академика Шварца, 14Г Будни 08.00-15.00 СБ: 9.00-15.00

ГКБ № 40

ул. Волгоградская, 189 Будни: 8.00-19.00

«Новая больница»

Поликлиника ул. Заводская, 29 Будни: 8.00-19.00 СБ: 9.00-15.00

Медицинский центр «УГМК-Здоровье»

Частная медорганизация, требуют уточнений условия вакцинации ул. Шейнкмана, 113 Будни: 8.00-20.00

Мобильные пункты вакцинации работают по следующим адресам:

  • ТРЦ VEER Mall (пр. Космонавтов, 108Д) — с 14.00 до 18.00
  • Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) — с 13.00 до 18.00
  • ТЦ «ОМЕГА» (пр. Космонавтов, 41) — с 12.00 до 18.00
  • Жилой комплекс (ул. Мехренцева, 38, офис, 1 этаж) — с 10.00 до 14.00
  • ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) — с 10.00 до 18.00
  • ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) — с 12.00 до 18.00
  • Аэропорт «Кольцово» (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) — с 9.00 до 17.00
  • ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) — с 10.00 до 18.00
  • ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) — с 12.00 до 18.00
  • Гипермаркет «Сима-Ленд» (ул. Черняховского, 86/12, 1 этаж) — с 10.00 до 16.00

Напомним, записаться на ревакцинацию от коронавируса можно через сайт «Госуслуги», а также во всех поликлиниках города и по единому номеру телефона 122.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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