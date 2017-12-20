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Новости Нижнего Тагила

Елка у ДК НТМК откроется в Нижнем Тагиле 25 декабря в 17 часов

20 декабря 2017, 17:00Добавить новость
Нижний Тагил,Новый год,праздник,Новогодняя елка,2018,открытие,ледовый городок,Тагилстрой,ДК НТМК
Традиционная елка около Дворца культуры НТМК откроется в один день с главной елкой Нижнего Тагила на Театральной площади. Одновременно с главной елкой города на Театральной площади откроется ледовый городок на Тагилстрое. В понедельник, 25 декабря 2017 года, произойдет открытие новогодней елки, расположенной около Дворца культуры НТМК. Праздничные гулянья для жителей Тагилстроя начнутся в 17 часов вечера. 

Строители уже поставили главную новогоднюю красавицу на дворцовой площади. Возведение ледового городка продолжается и будет закончено к открытию.

                           Как встречать Новый 2018 год - можно узнать в материале TagilCity.
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