Сегодня
Депутата Екатеринбурга Андрея Пирожкова обязали извинится перед военкоматом
Депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков должен будет принести свои извинения военкомату
16:29
Вчера
Госдума приняла закон разрешающий демонстрацию нацистской символики
В третьем чтении принят закон, уточняющий нормы показа нацистской символики. Ее присутствие разрешается в СМИ, произведениях искусства, литературе.
22:49
Мэра Екатеринбурга лишили права выбирать почетного гражданина
Мэра Екатеринбурга лишили права выбирать почетного гражданина
14:17
18 ноября
Свердловчане по телефону доверия могут сообщить о местах торговли наркотиками
В Свердловской области стартовал очередной этап антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»
17:08
17 ноября
В свердловском отделении партии «Яблоко» сменился руководитель
Бывший глава Исети Сергей Хоренженко стал новым руководителем свердловского отделения партии «Яблоко», сообщает znak.
10:37
15 ноября
Свердловчане в разы чаще других жителей УрФО жалуются полпреду президента Цуканову
Подопечные Евгения Куйвашева написали Николаю Цуканову более 2000 раз.
10:21
14 ноября
В свердловском Заксобрании одобрили кандидатуру нового вице-спикера
Совет ЗакСо Свердловской области поддержал кандидатуру депутата Михаила Клименко на должность вице-спикера
11:51