Минрегионразвития опубликовал список 27-ми моногородов

Агентство РИА Новости со ссылкой на свой источник в Минрегионразвития пишет, что это может произойти уже 2-3 февраля. А сегодня РИА Новости опубликовало перечень монопрофильных населенных пунктов, в которых в 2010 году в первоочередном порядке необходимо начать реализацию планов модернизации. В списке Минрегионразвития России 27 населенных пунктов. Четвертым в нем значится Нижний Тагил. На первой строчке Тольятти, на второй – Байкальск. На третьей – Пикалево.