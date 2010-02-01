Минрегионразвития опубликовал список 27-ми моногородов
1 февраля 2010, 17:53ПолитикаArtem
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Уже в ближайшие дни планы модернизации моногородов будут представлены в правительство России.
Агентство РИА Новости со ссылкой на свой источник в Минрегионразвития пишет, что это может произойти уже 2-3 февраля. А сегодня РИА Новости опубликовало перечень монопрофильных населенных пунктов, в которых в 2010 году в первоочередном порядке необходимо начать реализацию планов модернизации. В списке Минрегионразвития России 27 населенных пунктов. Четвертым в нем значится Нижний Тагил. На первой строчке Тольятти, на второй – Байкальск. На третьей – Пикалево.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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